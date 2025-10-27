सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर वोट मांग रहे शहबाज, फैंस बोले- अपने मुंह से नाम मत लेना

शहबाज बदेशा 'बिग बॉस 19' में काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं. वो अपने मस्ती भरे अंदाज से ऑडियंस को हंसाते रहते हैं. लेकिन कभी-कभी वो अपनी बातों से कई लोगों को निराश भी करते हैं. अब शहबाज एक बार फिर अपनी बातों को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं.

सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर क्यों फंसे शहबाज?

शहबाज ने 'वीकेंड का वार' के बाद, घर में मौजूद उनके दोस्त अमाल मलिक और नीलम गिरी से कहा है कि वो एक बार नॉमिनेशन में आकर देखना चाहते हैं कि उनके साथ आखिर क्या होता है. क्योंकि उन्हें वोट करने के लिए बहुत लोग हैं. दिवंगत एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस शहबाज को भर-भरकर वोट करने वाले हैं. उनका कहना है कि सिद्धार्थ के फैंस उनके साथ खड़े हैं, जो उन्हें वोट करेंगे और किसी को घर में इस बात का अंदाजा नहीं है.

शहबाज का दावा सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस काफी नाराज दिखे. उन्होंने शहबाज को सिद्धार्थ का नाम लेकर फेम पाने पर फटकार लगाई. फैंस ने इसी में शहनाज गिल को लेकर भी कहा कि दोनों भाई-बहन सिद्धार्थ का नाम लेकर फेम बटोरते रहते हैं. एक यूजर ने शहबाज की बातों पर लिखा, 'शहबाज, अपने मुंह से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने की हिम्मत मत करो. मैं सिद्धार्थ का फैन हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे घटिया एंटरटेनमेंट का सपोर्ट या वोट नहीं करूंगा.'

Hey @ShehbazBadesha, don’t you dare take #SidharthShukla’s name from your mouth!

I’m a fan of Sidharth, but I will never support or vote for cringe entertainment like you.#BB19 #ShehbazBadesha — Nikita Singhaniya (@IamSinghaniya) October 25, 2025

वहीं दूसरे ने शहबाज को सिद्धार्थ का स्टाइल कॉपी करने पर फटकार लगाते हुए लिखा, 'सिद्धार्थ शुक्ला जैसी जैकेट पहनने से शहबाज, आप उनके जैसे नहीं बन जाएंगे. आप उनके 1% भी नहीं हैं, इसलिए अब समझ आता है कि जो आपने सिद्धार्थ की डीपी और टैटू बनवाया है, वो सिर्फ उनके फैंस को अपनी तरफ खींचने के लिए किया है...लेकिन अब ये चीज यहां काम नहीं करेगी. शहबाज बदेशा, अबसे आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं.'

Wearing a jacket like #SidharthShukla

Won't make you like him . You aren't 1% of him so now it's clear the tattoo and DP of sidharth which he used is just for attracting his fan but this won't work here #ShehbazBadesha now onwards no sympathy#SidHeartspic.twitter.com/JKTZzoOJdY — Frogie frozen (@FrogieFrozen8) October 25, 2025

क्या है सिद्धार्थ शुक्ला-शहबाज बदेशा का कनेक्शन?

शहबाज बदेशा और सिद्धार्थ शुक्ला दरअसल बिग बॉस सीजन 13 के दौरान मिले थे. सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड उस वक्त काफी अच्छा था. इसलिए शहबाज और सिद्धार्थ की भी काफी अच्छी दोस्ती थी. जब सिद्धार्थ का निधन हुआ था, तब शहबाज वहां मौजूद थे. उन्होंने ही अपनी बहन शहनाज को संभाला था. एक्टर की मौत के बाद, शहबाज ने उनका टैटू अपने पैर में भी बनवाया और अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक पर सिद्धार्थ की फोटो लगाई.

