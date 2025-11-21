scorecardresearch
 

तान्या मित्तल ने बुलाया 'अंकल', नाराज हुए शहबाज के पिता, ट्रांसफॉर्मेशन देख चौंके घरवाले

बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में शहबाज बदेशा के पिता संतोख एंट्री के साथ ही वायरल हो गए हैं. घरवालों ने उन्हें देखकर कहा कि वो बेटे शहबाज से छोटे भाई लग रहे हैं. संतोख के यंग लुक ने कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया है.

बीबी हाउस में छाए शहबाज के पिता (Photo: Screengrab)
बिग बॉस 19 में फैमिली वीक फुल ऑन एंटरटेनिंग मोड पर चल रहा है. घरवालों से मिलने उनके परिवारवाले आ रहे हैं. अब शहबाज बदेशा के पिता संतोख सिंह सुख की शो में एंट्री हुई है. उन्होंने आते ही घर का माहौल लाइट कर दिया है. शहबाज की तरह उनके पिता भी एंटरटेनमेंट की दुकान हैं. वैसे फैंस ने शहबाज के पिता को सीजन 13 में भी देखा था. तब वो फैमिली वीक में अपनी बेटी शहनाज गिल से मिलने आए थे.

शहबाज के पिता की शो में एंट्री

तब भी संतोख को देखकर लोगों को खूब मजा आया था. इस बार भी उन्होंने शो में जान डाली. सबको अपने पंच लाइन से खूब हंसाया. बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स शहबाज के पिता का लुक देखकर शॉक्ड हो गए. उनका फिट और यंग लुक घरवालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. कंटेस्टेंट्स का कहना है वो बेटे शहबाज से ज्यादा यंग लग रहे हैं. अमाल मलिक ने कहा- शहबाज पापा लग रहा है आप बेटे लग रहे हो. वहीं कुनिका सदानंद ने कहा- आप तो शहबाज के भाई लग रहे हो. तान्या ने शहबाज के पिता को अंकल कहा तो वो नाराज हो गए. उन्होंने कहा- मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं. अब बात नहीं होगी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

ट्रोल हुए शहबाज

Advertisement

अपने लुक पर हो रही बातों का संतोख ने जवाब देते हुए कहा- मैं और शहबाज शुरू से दोस्त ही रहे हैं. पिता वाली तो शहबाज ने कभी इज्जत दी नहीं... ये सुनकर शहबाज चौंक जाते हैं. वो कहते हैं- पापा पूरा इंडिया देख रहा है. शहबाज के पिता ने घर के माहौल को रोमांच से भर दिया. उन्होंने बेटे के घर की ड्यूटी करने पर तारीफ की है. शहबाज का बर्तन धोना, झाड़ू लगाना उनके पिता को इंप्रेस कर गया है. शहबाज के पिता का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो फरहाना, अमाल के सामने गौरव खन्ना की गेम को एक्सपोज करते दिख रहे हैं.

कुल मिलाकर कहें तो शो का प्रोमो बहुत एंटरटेनिंग है. फैंस को उम्मीद थी कि शहबाज से मिलने उनकी बहन शहनाज आएंगी. लेकिन उनके पिता ने एंट्री ली. हालांकि संतोख ने आकर घर में खुशनुमा माहौल क्रिएट कर फैंस की शिकायत को दूर कर दिया है.
 

