शेफाली जरीवाला के जाने के बाद कैसी जिंदगी जी रहे पति पराग? एक्टर बोला- मैं उसके टूथब्रश...

'कांटा लगा' गाना और 'बिग बॉस 13' से फेम पा चुकीं शेफाली जरीवाला भले ही आज इस दुनिया में नहीं रहीं. लेकिन आज भी उन्हें फैंस पूरे दिल से याद करते हैं. उनके पति पराग त्यागी अपनी पत्नी के अचानक चले जाने से गमगीन हैं. वो कोशिश करते हैं कि शेफाली को इस दुनिया में जिंदा रख पाएं. पराग का शेफाली के लिए प्यार हर किसी के दिल को पिघला देता है.

शेफाली के जाने के बाद कैसी जिंदगी जी रहे पराग?

शेफाली के जाने के बाद पराग की जिंदगी एकदम से बदल चुकी है. वो आज भी अपनी पत्नी को अपने करीब रखने के लिए कई सारी चीजें करते हैं. कुछ समय पहले पराग ने शेफाली का टैटू अपने सीने में गुदवाया था. अब उन्होंने बताया है कि वो शेफाली की चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी पत्नी की यादें हमेशा ताजा रहें.

शेफाली के नाम से खोले यूट्यूब चैनल पर पराग ने बताया, 'मैं शेफाली के टूथब्रश से अपने दांत साफ करता हूं. मैं उसके तकिए पर ही सोता हूं. मेरे पास उसकी टी-शर्ट और शॉर्ट्स हैं जिसे मैं अपने पास रखता हूं. जब वो चली गई, तब भी उसके पार्सल अमेजन और फ्लिपकार्ट से दो-तीन दिन तक आ रहे थे.'

'मैंने उसके कपड़ों को नहीं धोया है. उस सुकून भरी खुशबू को महसूस करते हूं जो उसे उसकी याद दिलाती है. मैं हर रोज उन कपड़ों के साथ सोता हूं. मैं उसके कपड़े पहन तो नहीं सकता क्योंकि वो मेरे लिए बहुत छोटे हैं. लेकिन उससे मैं शेफाली के करीब रह पाता हूं.'

कैसे हुई थी शेफाली की मौत?

पराग ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शेफाली की मौत का अंदाजा कुछ समय पहले से ही हो गया था. शेफाली उस दिन कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थीं. पराग ने कहा था कि जब वो बाहर अपने पेट सिंबा को घुमाने लेकर गए थे, तभी शेफाली की तबीयत खराब हो गई थी. उन्होंने एक्ट्रेस को परेशान होता देखा, तो वो उन्हें अस्पताल लेकर जाने लगे.

उसी दौरान शेफाली को सांस लेने में भी तकलीफ आई. पराग ने बताया कि उन्होंने शेफाली को होश में रखने की पूरी कोशिश की. लेकिन जब वो अस्पताल पहुंची, तब करीब 15-20 मिनट में ही एक्ट्रेस ने अपना शरीर छोड़ दिया था. बता दें कि शेफाली जरीवाला की मौत 27 जून को हुई थी.

