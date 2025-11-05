स्कूल नहीं जाते 6 साल के बच्चे, परवरिश पर उठे सवाल, एक्ट्रेस ने दिया जवाब- कितने घटिया...

बिग बॉस फेम सारा अरफीन खान ट्रोल्स का खूब शिकार होती हैं. वो अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे करती हैं इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं. इस बारे में सारा ने नाराजगी जताई है. सारा ने बताया कि वो बच्चों पास-फेल के चक्कर में नहीं डालना चाहतीं. इसलिए वो उन्हें होम ट्यूशन देती हैं. सारा ने बताया कि क्यों उन्होंने पैरेंटिंग का एक अलग रास्ता चुना है.

बच्चों पर किए भद्दे कमेंट्स

सारा ने बताया कि अब उन्होंने ट्रोलिंग में भी मजाक ढूंढना सीख लिया है. वो खुद उन कमेंट्स को पढ़ती हैं जहां उनके परिवार को ट्रोल किया जाता है.

फ्री प्रेस जरनल से बातचीत में सारा ने कहा-''किसी ने लिखा, ‘ये पावर कपल नहीं, पावर बेवकूफ हैं.’ अब बताइए, उन्हें हमारे बारे में क्या पता? उन्हें नहीं मालूम कि हमने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, खासकर कोविड के दौरान- जब हमने लोगों की सोच और रिश्तों को सुधारने में कितना काम किया. और फिर ऐसे कमेंट्स करना? कितना ओछा नजरिया है. ज्यादातर कमेंट महिलाएं करती हैं, और वही उनकी सोच दिखाता है, क्योंकि आप जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो असल में आपके अंदर की सोच को दिखाता है.”

निगेटिव कमेंट्स पढ़कर लगा बुरा

Advertisement

सारा ने बताया कि वे आम तौर पर निगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़तीं, लेकिन कभी-कभी खुद को रोक नहीं पातीं. वो बोलीं,“सबसे बुरा तब लगता है जब लोग बच्चों पर निशाना साधते हैं. तब मैं सोचती हूं, ‘ये लोग कितने घटिया हैं.’ कभी-कभी मैं उदास होती हूं, और अगर उस वक्त ऐसे कमेंट पढ़ लूं, तो जवाब भी दे देती हूं. वरना तो हंसकर टाल देती हूं. मैं लिखती हूं, ‘क्या आपके माता-पिता ने आपको यही सिखाया है?’ क्योंकि अगर आप किसी की पत्नी, बच्चे या बेटी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो आपके परिवार की परवरिश दिखाता है.”

स्कूल नहीं जाते सारा के 6 साल के बच्चे

सारा, जो छह साल के जुड़वां बच्चों की मां हैं, बताती हैं कि उनके बच्चे अभी तक किसी पारंपरिक स्कूल में नहीं गए हैं और इसी वजह से लोग अक्सर उन्हें जज करते हैं. “यकीन मानिए, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते. उन्होंने अब तक किसी संस्था का चेहरा नहीं देखा. वे सिर्फ गणित और भाषा की क्लास लेते हैं, बस. हमने उन्हें स्कूल इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम पास-फेल के कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं रखते. बच्चों को सिर्फ आदेश मानने की ट्रेनिंग दी जाती है, सवाल करने की नहीं. क्यों?”

उन्होंने बताया कि हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट होने के बाद भी उन्हें उनकी पैरेंटिंग को लेकर ट्रोल किया गया. “लोगों ने लिखा, ‘इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते’ या ‘पहली बार इसे बच्चों के साथ देखा.’ मैंने अपने बच्चों के लिए टीवी शो छोड़ दिए हैं. आज भी मुझे ऑफर मिलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट कैमियो या दो-तीन महीने का प्रोजेक्ट करती हूं. मैं सालभर का शो नहीं कर सकती अगर मुझे पता ही न हो कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं.”

Advertisement

बच्चों के लिए छोड़े शोज, गिल्ट नहीं

लगातार आलोचना के बावजूद सारा अपने फैसलों पर अडिग हैं और कहती हैं कि उन्हें कभी ‘मॉम गिल्ट’ नहीं होता. “मुझे मॉम गिल्ट नहीं होता. और मैं सभी माताओं से कहती हूं- कभी गिल्ट मत महसूस करो. आप जितना कर सकती हैं, वही काफी है. किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं. कई महिलाएं मुझ पर ताने कसती हैं. कुछ एक्ट्रेसेस मेरी नैनी से पूछती हैं कि क्या मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताती हूं. मैं अपनी नैनी से कहती हूँ, ‘ये उनका सच है. वे खुद कुछ नहीं कर पा रहीं, इसलिए उन्हें बुरा लगता है कि मैं सब संभाल रही हूं.’ ये सब बहुत मजेदार लगता है.”

---- समाप्त ----