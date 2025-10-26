लाइमलाइट से दूर रह रहा मशहूर एक्टर, नहीं साइन किया कोई शो, बोला- अभी के लिए...

'मेहंदी है रचने वाली' शो से फैन्स के दिलों में उतरे साई केतन राव सुर्खियों में आए हुए हैं. इस बार इन्हें लेकर खबरें चल रही हैं कि ये टीवी पर वापसी करने वाले हैं, वो भी एक साल के बाद. पर साई ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए सच्चाई बताई है. साई ने बताया है कि वो अभी टीवी पर वापसी नहीं कर रहे हैं. न ही उन्होंने कोई डील साइन की है. अभी के लिए वो टीवी से दूर हैं. कुछ सिलेक्टिव प्रोडेक्ट्स पर वो गौर कर रहे हैं.

बीते दिनों खबर आई थी कि साई किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं. जो शो टीवी पर आएगा. साई की टीवी पर धाक है. इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है. पर साई ने इनकार कर दिया है कि वो किसी शो का हिस्सा नहीं. वो अपनी टीवी की जर्नी को वैल्यू करते हैं, लेकिन अभी के लिए वो बाकी चीजों पर फोकस कर रहे हैं.

साई ने बताई सच्चाई

साई ने टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में कहा- मैं अभी कोई टीवी शो नहीं कर रहा हूं. मैं अभी अपनी एनर्जी को उन प्रोजेक्ट्स में लगा रहा हूं जो मुझे बतौर एक्टर चैलेंज कर रहे हैं. फिर वो फिल्में हों या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म. साई बीते दिनों अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी सुर्खियों में आए थे. लगता है कि साई कुछ नए क्रिएटिव पाथ को फॉलो करने का सोच रहे हैं.

साई ने कहा- मुझे लगता है कि एक एक्टर के करियर का हर फेज उसको कुछ न कुछ सिखाकर जाता है. टीवी से मुझे पहचान मिली है. और मैं इस बात के लिए अपनी लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा. पर इस पॉइंट पर मैं उन कहानियों पर ध्यान दे रहा हूं जो मुझे अपनी बाउंड्रीज को पुश करने की इजाजत दे रही हैं.

साई के फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी छोटे पर्दे पर वापसी करें. पर एक्टर अभी के लिए कुछ और तरह के प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस रख रहे हैं. खासकर ओटीटी के कुछ प्रोजेक्ट्स पर साई की बातचीत चल रही है. वो उन्हें कंसीडर करने में लगे हुए हैं. जो भी अफवाहें चल रही हैं, उससे साई को फर्क नहीं पड़ता है.

