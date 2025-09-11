निकाला खून, काटे गए बाल, मगर 100 ग्राम वजन रह गया, गीता फोगाट ने सुनाई विनेश के दर्द की कहानी

रेसलर संगीता फोगाट ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पार्टिसिपेट किया है. संगीता वर्कर बनकर बेसमेंट में हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं. एक एपिसोड में संगीता ने अपनी रेसलर बहन विनेश फोगाट का जिक्र किया. उनसे जुड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 की उस घटना के बारे में कंटेस्टेंट्स को बताया जब वो गोल्ड मेडल जीतने से रह गई थीं.

विनेश ने वुमन्स 50 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में अपनी जगह बनाई थी. सबको लगा था वो फाइनल जीतकर इंडिया को रेसलिंग में गोल्ड जिताएंगी. लेकिन फाइनल से ठीक पहले विनेश के पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफाई होने की खबर आई. मुकाबले से पहले विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला. विनेश के गेम से बाहर होने पर पूरा देश निराश हुआ था. इसी दिल तोड़ने वाली कहानी को संगीता ने शो में बताया है.

संगीता फोगाट का छलका दर्द

उन्होंने कहा- ''जापान की एक लड़की थी जो किसी से नहीं हारी थी, विनेश ने उसे हरा दिया था. सेमी फाइनल में वो जीतकर फाइनल में गई. फिर उसने 1-2 घंटे का रेस्ट किया. हमने बात की थी, सब अच्छा था. विनेश भी खुश थी. उसने कहा था अब मैं गोल्ड के साथ ही भारत लौटूंगी. उसे फाइनल से पहले 2 किलो कम करना था. फिर फीजियो ने बताया कि हम पूरी रात से वेट कर रहे हैं विनेश कभी साइकलिंग कर रही है, कभी स्किपिंग कर रही है. कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन वेट 400 ग्राम पर अटक गया है. उन्होंने कुछ ब्लड निकाला उससे कुछ ग्राम वजन नीचे आया. 150 ग्राम वजन कम हुआ. फिर उसके बाल काटे, 100 ग्राम बाल से कम हुआ. छोटा सिंगलेट पहना, लेकिन फिर भी 100 ग्राम अटक गया. ''

Advertisement

''सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमें रूल का पता ही नहीं था. उसमें था अगर वेट नहीं दोगे तो डिस्क्वालिफाई हो जाओगे. विनेश गई उसने वेट दिया. वहां पर 100 ग्राम बढ़ा हुआ था तो उन्होंने डिस्क्वालिफाई कर दिया.''

संगीता की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स शॉक्ड रह गए थे. देश के लिए गोल्ड जीतने के लिए विनेश ने जो भी संघर्ष किया वो जर्नी सुनकर सब हक्के बक्के रह गए थे. इस घटना के बाद विनेश ने रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की थी.

इस पर संगीता ने शो में कहा- विनेश का डिस्क्वालिफाई होना बस वजन के बारे में नहीं था. उनकी सालों की मेहनत, कुर्बानी, खून, पसीने के बारे में था.

---- समाप्त ----