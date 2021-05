मुकेश खन्ना के निधन की उड़ी अफवाह, खुद शक्तिमान बोले- मैं बिल्कुल ठीक हूं

सोशल मीडिया पर अचानक से शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना के मौत की खबरें आने लगी. जिसे सुनकर फैंस की परेशानी बढ़ने लगी. लेकिन ये महज अफवाह है. इसका खंडन खुद मुकेश खन्ना ने कर दिया है.

मुकेश खन्ना: मैं बिलकुल ठीक हूं

आजतक से खास बातचीत में मुकेश खन्ना ने कहा कि फेसबुक पर मेरी मौत की खबर चल रही है. फैंस को कह दें कि मैं स्वस्थ हूं और पूरी तरह से सुरक्षित हूं. किसी भी अफवाह पर यकीन न करें. मुझे लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं. इधर मैं अपनी बहन के लिए आईसीयू बेड की तलाश कर रहा हूं. दिल्ली में मेरी बहन को आईसीयू बेड की दरकार है, उसी के इंतजाम में लगा हूं."

कोरोना काल में सावधानी पर मुकेश कहते हैं, मैं पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहा हूं. एक साल से कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं गया. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखता हूं. मैंने दोनों वैक्सीन भी ले ली हैं. चाहता हूं मेरे फैंस भी सारे नियम कायदों का पालन करें'

#mukeshkhanna ji is perfectly fine.

Kindly do not spread any false news.

Legends are ALWAYS legends !!!#bustingrumors#Bollywood #rumors pic.twitter.com/biVEAr5qQP