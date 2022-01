एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस शख्स के ट्वीट ने सबसे बड़ा बवाल मचाया उन्हें भला कौन नहीं जानता है. ये शख्स और कोई नहीं बल्क‍ि कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले कॉमेड‍ियन कप‍िल शर्मा हैं. पब्ल‍िक की तरह कप‍िल को भी अपने ट्वीट पर होने वाले विवादों का अच्छी तरह पता है. जल्द ही नेट्फ्ल‍िक्स पर अपने स्टैंड अप स्पेशल शो लेकर आ रहे कप‍िल ने ट्वीट्स से ही अपने जोक की शुरुआत कर दी है. नेटफ्ल‍िक्स ने शो का एक छोटा सा ग्ल‍िंप्स शेयर किया है, जिसे देख शो देखने की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी.

कप‍िल कहते हैं 'मैं मालदीव निकला फटाफट...मैं वहां पर 8-9 दिन रहा..जैसे मैं मालदीव पहुंचा मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां पर इंटरनेट नहीं हो...उन्होंने पूछा-आप शादी कर के आए हो, मैंने कहा- मैं ट्वीट कर के आया हूं.' कप‍िल की यह पहली लाइन ही सारा माजरा बता देती है. आगे कप‍िल ने और भी मजेदार पंच लाइन्स फेंके. कहते हैं- 'मैं जितने दिन भी वहां पर रहा, नौ लाख खर्चा हुआ. मेरी जिंदगीभर की पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा नहीं हुआ, जितना मैंने वो एक लाइन लिखकर खर्चा करवा दिया. सच में मैं ट्व‍िटर पर केस करना चाहता हूं.'

Bigg Boss 15 Task: 15 घंटे पोल पर खड़ी रहीं देवोलीना-रश्मि, पैंट में किया टॉयलेट, देखकर दंग रह गए फैंस

'क्योंक‍ि कभी कभी कोई नेता ट्वीट कर देता है तो ट्व‍िटर वाले लिख देते हैं ना नीचे 'Manipulated Tweet', तो मेरे ट्वीट के नीचे भी लिख दें 'Drunk Tweet' इग्नोर करो. मेरे पैसे बच जाते. और मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता हमारे देश का, अगर मैंने रात में कोई बात की है, तो रात में बात करो और बात खत्म करो, क्योंक‍ि सुबह मेरे विचार बदले हुए होते हैं. मैं आज दिल खोलकर बताना चाहता हूं कि सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे, कुछ Jack Daniel के थे, कुछ Johnnie Walker के थे, हालांकि कुछ कुछ तो मेरे थे, पर छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी कलाकार को ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर सकते ना.'

Bigg Boss 15 Task: 15 घंटे पोल पर खड़ी रहीं देवोलीना-रश्मि, पैंट में किया टॉयलेट, देखकर दंग रह गए फैंस

I am paying 15 cr income tax from last 5 year n still i have to pay 5 lacs bribe to BMC office for making my office @narendramodi