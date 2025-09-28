फिर सजेगी सुरों की महफिल, इस दिन से शुरू हो रहा 'इंडियन आइडल', क्या होगा खास?

इंडियन आइडल टेलीविजन के लोकप्रिय रियलिटी शोज में से एक है. गानों के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है. 'इंडियन आइडल' के 16वें सीजन का पहला प्रोमो रिलीज हो गया है. जल्द ही ये अपनी नई थीम के साथ टीवी पर लौट रहा है. जिसका नाम 'यादों की प्लेलिस्ट' रखा गया है.

कब से शुरू होगा शो?

इंडियन आइडल का नया सीजन, 18 अक्टूबर 2025 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आएगा. इसके अलावा सोनी लिव पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा. मेकर्स ने इससे जुड़ा लेटेस्ट प्रोमो रिलीज किया है.

यादों की प्लेलिस्ट थीम क्यों?

इस बार शो के मेकर्स ने इंडियन आइडल की थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' दी है. यानी शो पुराने गानों को वर्तमान से जोड़ने पर केंद्रित होगा. इसके साथ ही यह सीजन इमोशंस, यादों और शानदार टैलेंट्स का एक जबरदस्त सफर होने वाला है.

मेकर्स ने किया पोस्ट

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के इंस्टाग्राम हैंडल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'देखिए इंडियन आइडल 18 अक्टूबर रात 8 बजे से शुरू होगा. यादों की प्लेलिस्ट, इंडियन आइडल का नया सीजन होने वाला है.'



कौन करेगा इस शो को जज?

वहीं इस शो के जज की लिस्ट में संगीत के तीन फेमस नाम शामिल हो रहे हैं. इसमें विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल के साथ रैपर बादशाह होंगे. ये जज बनकर कंटेस्टेंट का आगे का सफर तय करेंगे. इसी के साथ वो पुराने गानों को नए अंदाज में भी पेश करेंगे.

Advertisement

कब से शुरु हुआ था इंडियन आइडल?

बता दें कि सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल की शुरुआत साल 2004 में हुई थी. तब से लेकर आज तक ये सबसे पसंदीदा रियलिटी शो बना हुआ है. इसी शो ने देश को कई बेहतरीन सिंगर दिए हैं, जिसमें नेहा कक्कड़, सलमान अली जैसे नाम शामिल हैं. वहीं इस बीच बड़ा सवाल उठता है कि क्या नए सीजन में नये जज और होस्ट की केमिस्ट्री लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ पाएगी. शो की क्रिएटिविटी TRP लाएगी या फिर ये बदलाव मेकर्स पर भारी पड़ेंगे?

---- समाप्त ----