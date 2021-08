Indian Idol 12 Winner: ट्रॉफी जीतकर ट्विटर पर ट्रेंड पवनदीप राजन, लोग यूं दे रहे जीत की बधाई

इंडिया को आखिरकार देश के सबसे बड़े और हिट सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का विनर मिल गया है. कई महीनों तक चलने के बाद बीते दिन 15 अगस्त को शो को ग्रैंड फिनाले हुआ. सभी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए शो के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है. पवनदीप को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपये और एक लग्जरी कार मिली है.

पवनदीप के शो जीतने पर फैंस ने जताई खुशी

सोशल मीडिया पर ग्रैंड फिनाले से पहले ही फैंस के बीच विनर के नाम को लेकर काफी बज बना हुआ था. वहीं, शो के विनर के रूप में पवनदीप का नाम सामने आते ही वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे. फैंस उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं. पवनदीप को इंडियन आइडल 12 का विनर बनते देखकर फैंस काफी खुश भी हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "एक डिजर्विंग कैंडिडेट ने इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीती है. मुबारक हो पवनदीप."

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "बधाई हो पवनदीप, आपके जैसे स्किल्स जिनके पास होते हैं उन्हें लक की जरूरत नहीं होती है. लेकिन गुड लक, आपकी हर जर्नी के हर कदम के लिए आपको शुभकामनाएं, अपने सपनों की जीत लें."

Congratulations Pawandeep...With skills like yours, you don't need luck....but good luck❤️Wishing you the best for every step in your journey. Go and conquer your dreams @RajanPawandeep #PawandeepRajan #IndianIdol #IdolPawandeep pic.twitter.com/y1cHSfVRWn — Areeba Khan (@khanareebazai) August 15, 2021



यहां देखें यूजर्स किस तरह पवनदीप को बधाई दे रहे हैं-

Congratulations @pawandeeprajan Our 2021 Indian Idol🎉

I am so happy for you Pawanu…My best wishes to you and your family!! God bless you 😇#IndianIdol #IndianIdolGreatestFinaleEver #pawandeeprajan pic.twitter.com/GfXGGyegOu — Dinesh Kumar Mahto (@DineshK26579098) August 15, 2021

Feeling so proud of your achievement Pawan. I lived your journey with all my heart and now that you Won i can’t hold my tears anymore. Congratulations champion truly well deserved no one is like you and now the world knows it.@RajanPawandeep #PawandeepRajan @SonyTV pic.twitter.com/wjIli6cuoB — SK🦋 (@SK_serendipity) August 15, 2021

फाइनल में पहुंचे थे ये कंटेस्टेंट्स

शो की सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट्स में से एक अरुणिता कांजीलाल सेकेंड नंबर पर रहीं, जबकि थर्ड नंबर पर सायली कांबले ने जगह बनाई. चौथे स्थान पर मोहम्मद दानिश ने अपना कब्जा जमाया, पांचवे पर निहाल और छठे स्थान पर शनमुखाप्रिया रहीं.

सभी कंटेस्टेंट्स ने आखिरी मौके तक एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी. सभी एक से बढ़कर एक हैं. हर एक कंटेस्टेंट का अपना खुद का स्टाइल है. लेकिन इन सबमें ऑडियंस का सबसे ज्यादा प्यार पाकर पवनदीप ने शो के विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है.