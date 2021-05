Indian Idol 12: दर्शकों ने की Shanmukhapriya को बाहर करने की मांग, आदित्य नारायण हुए ट्रोल

रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 काफी समय से विवादों में घिरा हुआ है और अब लगता है कि यह विवाद शो और उसके सदस्यों का पीछा जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं. बीते हफ्ते इंडियन आइडल 12 में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार को ट्रिब्यूट दिया गया था. इस मौके पर किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार मेहमान के तौर पर शो का हिस्सा बने थे. हालांकि शो के बाद अमित कुमार ने इंडियन आइडल के मेकर्स की पोल खोल दी थी.

आदित्य नारायण हुए ट्रोल

ऐसे में शनिवार के एपिसोड में इंडियन आइडल के मंच पर जब सिंगर कुमार सानू, रूप कुमार राठौड़ और अनुराधा पौडवाल पहुंचे तो होस्ट आदित्य नारायण ने अमित कुमार वाली बात को लेकर एक तंज कसा. असल में जब सिंगर कुमार सानू ने इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स की तारीफ की तो आदित्य नारायण ने उनसे पूछा- 'क्या आपने कंटेस्टेंट्स की तारीफ दिल से की है या हमारे शो से आपको किसी ने ऐसा करने के लिए बोला था.' यह आदित्य नारायण का अमित कुमार को ताना था, जो दर्शकों को रास नहीं आया और ऐसे में आदित्य को खूब ट्रोल किया जा रहा है.

Shame on #AdityaNarayan to ask Kumar Sanu ji such a question. And indirectly hitting it to Amit Kumar ji. #IndianIdol this season is disgusting.

The singing quality is not there except for 2-3 contests. — Taniya Chakrabarti (@Its_Tanu) May 22, 2021

#IndianIdol2021 team just proved that the show is scripted and every word by #legendamitkumar is true. No show is greater than #legendkishorekumar dear Aditya it's ok 2 accept the truth . — Rajashree Chatterjee (@RajashreeChatt4) May 22, 2021

indian idol judges never say bad to any singer , how is it possible? All are so perfect? Seriously, no one made any mistake ?& That stupid sharmukh priya , she is destroying the original, the greatest songs , & no-one stoping her 😡 shameful .. seriously. #IndianIdol2021 — Aaj25 (@Aaj2510) May 22, 2021

Shanmukhapriya को शो से बाहर करने की उठी मांग

इतना ही नहीं इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट Shanmukhapriya भी हेटर्स के निशाने पर आ गई हैं. शनिवार के एपिसोड में Shanmukhapriya ने आशीष के साथ परफॉरमेंस दी थी. इस परफॉरमेंस को लेकर उन्हें खरी-खरी सुनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि मंच पर खड़े होकर चिल्लाना कोई सिंगिंग टैलेंट नहीं कहलाता. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स Shanmukhapriya को इंडियन आइडल 12 से बाहर निकालने की मांग भी कर रहे हैं.

shanmukhapriya's yodelling is not at all melodious...its screaming and IRRITATING...her voice also keeps breaking...how cn judges not know this inless they themselves r not qualified enough to judge !! any other contestant is bearable#IndianIdol2021 #ShanmukhapriyaScreaming pic.twitter.com/L5RT3risDQ — Mamta S ”*°મમતા°*” (@s_mamta9) May 22, 2021

What can be said of a show where Nachiket and Shireesha are out, but Shanmukhapriya and the shouting brigade are still there?.....pathetic to say the least!#IndianIdol2021 — Dr Suhas Naik (@Dr_SuhasNaik) May 22, 2021

#IndianIdol2021 my request to Shanmukpriya..please kindly pass this message to her..she cannot torture us constantly ..no one should allow her anymore..yuck she is pic.twitter.com/AyURbzxI9J — ladly (@ladlydas2014) May 22, 2021

अमित कुमार ने खोली थी शो की पोल

बता दें कि अमित कुमार ने इंडियन आइडल 12 के मेकर्स को लेकर कहा था कि उन्हें शो में प्रतियोगियों की तारीफ करने के लिए पैसे दिए गए थे. अमित के मुताबिक वह शो में पैसों के लिए ही गए थे. अपनी मुंह मांगी कीमत मिलने पर उन्होंने वैसा ही किया, जैसा उन्हें बोला गया था. अमित ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी भी प्रतियोगी की परफॉरमेंस अच्छी नहीं लगी थी.

अमित कुमार विवाद पर बोलीं अनुराधा पौडवाल

वहीं आजतक ने शनिवार के एपिसोड में मेहमान बनकर पहुंचीं सिंगर अनुराधा पौडवाल से इस विवाद पर बातचीत की थी. इंडियन आइडल 12 और अमित कुमार के विवाद को लेकर अनुराधा ने कहा था, 'मुझे तो सारे प्रतियोगी एक से बढ़कर एक लगे. इसमें कुछ विवाद जैसा था नहीं. अगर लोग उनके टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे हैरानी हो रही है. मुझे अमित जी के विवाद का कोई आइडिया नहीं है. जब मैं शो में गई, तो वहां के बच्चों ने बेहद बढ़िया गाया. मैं तो सरप्राइज हो गई सबका परफॉर्मेंस देखकर.'