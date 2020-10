जल्द बिग बॉस 14 में दिखेंगे गौतम गुलाटी, बोले- इन सबको जाने दो फिर मारता हूं एंट्री

एक्स बिग बॉस विनर गौतम गुलाटी के बिग बॉस 14 का अहम हिस्सा बनने की खबर थी. जिस तरह गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान शो में तूफानी सीनियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह गौतम गुलाटी भी चौथे सीनियर का रोल अदा करते. लेकिन अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल के चलते गौतम बिग बॉस हाउस में एंट्री नहीं कर पाए.

बिग बॉस 14 में नजर आएंगे गौतम गुलाटी

अब गौतम गुलाटी ने ट्वीट कर बताया है कि वे कब बिग बॉस हाउस में एंट्री करेंगे. गौतम ने ट्वीट में लिखा- मुझे दुख है कि मैं पिछले हफ्ते बिग बॉस में नहीं जा सका क्योंकि मैं शूटिंग में बिजी था. लेकिन सोच रहा हूं इन सब को जाने दो फिर मारता हूं एंट्री जल्दी. अकेला. क्यों बिग बॉस? अब गौतम गुलाटी के इस ट्वीट ने फैंस का दिल जीत लिया है. वहीं शो में गौतम को देखने की बेकरारी भी बढ़ा दी है.

Sad that I could not join big boss last week because of shooting schedule per soch raha hu in sab ko jane do phir marta hu entry jaldi 👻 Akela 😂🦾🦾👶🏻👶🏻 kyun big boss ? @ColorsTV