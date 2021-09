Drug Case में फंसे गौरव दीक्षित को कोर्ट से मिली जमानत, रखी गई ये शर्त

ड्रग्स केस मामले में फंसे टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को मुंबई कोर्ट ने 50000 के मुचकले पर जमानत दे दी है. जमानत के साथ कोर्ट ने गौरव दीक्षित को खास निर्देश दिए हैं. गौरव को जमानत भले ही मिल गई हो लेकिन वह कोर्ट की अनुमति के बिना शहर के बाहर नहीं जा पाएंगे. इसके अलावा गौरव को कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उन्हें चार्जशीट पूरी होने तक एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा.

एनसीबी ने गौरव दीक्षित के घर से एमडी और चरस बरामद किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. गौरव दीक्षित को 30 अगस्त तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेजा गया था. गौरव को एक्टर एजाज खान से पूछताछ मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.

Mumbai court grants bail to TV actor Gaurav Dixit in a drugs case, on a surety of Rs 50,000 & the conditions that he can't leave the city without the court's permission & that he will report to NCB office on every Monday, Wednesday & Friday till filing of charge-sheet