क्या हो गया Divya Agarwal-Varun Sood का पैचअप? ब्रेकअप के बाद फिर दिखे साथ

क्या दिव्या अग्रवाल (Divya Aggarwal) और वरुण सूद (Varun Sood) का हो गया पैचअप? क्या मिट गई हैं वरुण-दिव्या के बीच की दूरियां? सुबह से सोशल मीडिया पर दिव्या और वरुण को लेकर ऐसे ना जानें कितने सवाल उठ रहे हैं. सवाल उठने जायज भी है. असल में ब्रेकअप के बाद दिव्या और वरुण को एक बार फिर साथ देखे गये हैं. चलिये अब क्या, कब और कैसे जैसे सवालों का जवाब भी जान लेते हैं.

ब्रेकअप के बाद फिर साथ दिखा कपल

हाल ही में दिव्या और वरुण को एक लाइव डीजे में स्पॉट किया गया. जहां रोडीज (Roadies) के एक्स होस्ट रणविजय सिंह (Rannvijay SIngha) भी थे. दिव्या, वरुण और रणविजय के साथ श्रुति हसन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइव डीजे का लुत्फ उठाने पहुंचीं थीं. इवेंट के दौरान वरुण और दिव्या हाथों में हाथ थामे दिखे. इन दिनों को साथ देख कर ऐसा लग रहा है कि इनके बीच की सारी दूरियां मिट चुकी हैं.

अब वरुण और दिव्या के बीच क्या चल रहा है. वो पता नहीं. पर हां सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज देख कर इतना जरूर पता चल रहा है कि ये अब भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. दिव्या ने जैसे ही वरुण के साथ ब्रेकअप का ऐलान किया ना जाने कितने दिल टूट गये थे. अब वहीं इन्हें फिर से साथ देख कर इनके फैंस काफी खुश दिखाई दे रहे हैं.

फैंस के लिये दिव्या और वरुण क्या हैं. ये बात आप सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन देख कर आसानी से समझ सकते हैं.

I never realised I was so attached to them until the past few months, never imagined seeing a photo can make me so emotional? Divrunnn, what have you done to meeee! Love y'all till the end of eternity 🧿💖#DivyaAgarwal #VarunSood#TeamSood #Divrun pic.twitter.com/DUhCkAIt6J