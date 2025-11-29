scorecardresearch
 
तान्या मित्तल के लिए क्या कह गईं बिग बॉस की ये Ex कंटेस्टेंट? बोली- मंदिरों में जाकर...

तान्या मित्तल के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है. 'बिग बॉस 7' की कंटेस्टेंट रह चुकीं काम्या पंजाबी ने तान्या के गेम पर बात की है. उन्होंने कहा है कि तान्या शुरुआत में काफी एंटरटेन कर रही थीं, लेकिन अब इरिटेट करने लगी हैं.

क्यों तान्या मित्तल को फिर बुलाया गया फेक? (Photo:X/@HotstarReality)
'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर कई कारणों से छाई रहती हैं. लोगों को उनका गेम काफी पसंद आता है. वहीं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बर्ताव को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं. तान्या घर में ऐसी-ऐसी चीजें करती हैं जो 'बिग बॉस' देखने वालों को हैरान करती हैं. लोगों का मानना है कि वो 'फेक' हैं.

तान्या मित्तल को क्यों फिर बुलाया गया फेक?

यूं तो सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल के 'फेक' होने का दावा कई लोग करते हैं. मगर हाल ही में 'बिग बॉस' शो की एक्स-कंटेस्टेंट एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी अपने इंटरव्यू में तान्या को 'फेक' बुलाया है. काम्या अक्सर सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस' शो को लेकर अपनी राय रखती हैं. अब जूम संग बातचीत में एक्ट्रेस ने 'बिग बॉस' की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर कहा, 'जब वो शुरू में आई थी, तो ऐसा लगा कि ये कौनसा कैरेक्टर है.'

'इतनी सारी चीजें जो हो रही थीं, वो कमाल की लग रही थीं, अलग थी. सबको पता था कि वो फेक है, झूठी है. जो उसने कहा, ऐसा कुछ है नहीं. बहुत लोगों ने गूगल भी किया, पता भी किया कि ये सच बोल रही है या झूठ. तो वो काफी एंटरटेनिंग था, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ. लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इरिटेटिंग हो गया, जैसे ही वो दूसरों को ताने मारने लगी. जब वो नीचा दिखाने लगी लोगों को ये सारी बातें करके, वहां गलत लगने लगी. वही चीज जब दोबारा होने लगी, तो थोड़ी और इरिटेटिंग लगने लगी.'

काम्या ने आगे उस बात का भी जिक्र किया जब तान्या ने अशनूर को बॉडी शेम किया था. एक्ट्रेस ने कहा, 'जहां उसने अशनूर को बॉडी शेम किया, वहां उसकी असलीयत सामने आ गई. आप चाहे बैठे-बैठे राम-राम-राम-राम करते रहो, चाहे आप बोलो कि मैं मंदिरों में जाकर वीडियो बनाती हूं, आपकी जो सीरत है, वो समझ में आ गई हैं. वहां तान्या मेरे लिए क्रॉस हो चुकी है.'

 

तान्या मित्तल घर में कई बार अपने अनोखे बर्ताव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब दिखी हैं. हाल ही में उन्हें घर में एक पेड़ और घोड़े के साथ बातें करते देखा गया था. ये देखकर कई फैंस हंस-हंसकर लोटपोट हो गए थे, वहीं कुछ इसे तान्या के गेम का हिस्सा बता रहे थे.

