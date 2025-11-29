तान्या मित्तल के लिए क्या कह गईं बिग बॉस की ये Ex कंटेस्टेंट? बोली- मंदिरों में जाकर...

'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर कई कारणों से छाई रहती हैं. लोगों को उनका गेम काफी पसंद आता है. वहीं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बर्ताव को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं. तान्या घर में ऐसी-ऐसी चीजें करती हैं जो 'बिग बॉस' देखने वालों को हैरान करती हैं. लोगों का मानना है कि वो 'फेक' हैं.

और पढ़ें

तान्या मित्तल को क्यों फिर बुलाया गया फेक?

यूं तो सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल के 'फेक' होने का दावा कई लोग करते हैं. मगर हाल ही में 'बिग बॉस' शो की एक्स-कंटेस्टेंट एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी अपने इंटरव्यू में तान्या को 'फेक' बुलाया है. काम्या अक्सर सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस' शो को लेकर अपनी राय रखती हैं. अब जूम संग बातचीत में एक्ट्रेस ने 'बिग बॉस' की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर कहा, 'जब वो शुरू में आई थी, तो ऐसा लगा कि ये कौनसा कैरेक्टर है.'

'इतनी सारी चीजें जो हो रही थीं, वो कमाल की लग रही थीं, अलग थी. सबको पता था कि वो फेक है, झूठी है. जो उसने कहा, ऐसा कुछ है नहीं. बहुत लोगों ने गूगल भी किया, पता भी किया कि ये सच बोल रही है या झूठ. तो वो काफी एंटरटेनिंग था, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ. लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इरिटेटिंग हो गया, जैसे ही वो दूसरों को ताने मारने लगी. जब वो नीचा दिखाने लगी लोगों को ये सारी बातें करके, वहां गलत लगने लगी. वही चीज जब दोबारा होने लगी, तो थोड़ी और इरिटेटिंग लगने लगी.'

Advertisement

काम्या ने आगे उस बात का भी जिक्र किया जब तान्या ने अशनूर को बॉडी शेम किया था. एक्ट्रेस ने कहा, 'जहां उसने अशनूर को बॉडी शेम किया, वहां उसकी असलीयत सामने आ गई. आप चाहे बैठे-बैठे राम-राम-राम-राम करते रहो, चाहे आप बोलो कि मैं मंदिरों में जाकर वीडियो बनाती हूं, आपकी जो सीरत है, वो समझ में आ गई हैं. वहां तान्या मेरे लिए क्रॉस हो चुकी है.'

तान्या मित्तल घर में कई बार अपने अनोखे बर्ताव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब दिखी हैं. हाल ही में उन्हें घर में एक पेड़ और घोड़े के साथ बातें करते देखा गया था. ये देखकर कई फैंस हंस-हंसकर लोटपोट हो गए थे, वहीं कुछ इसे तान्या के गेम का हिस्सा बता रहे थे.

---- समाप्त ----