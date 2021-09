कश्मीरा के 'जोरू का गुलाम' कमेंट पर राकेश का जवाब, बोले- कई बार आप झुकते हैं...

एक्टर राकेश बापत बिग बॉस ओटीटी के घर में नजर आए थे. शो में शमिता शेट्टी के साथ उनकी क्लोजनेस देखने को मिली थी. इसी दौरान एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने उन्हें जोरू का गुलाम कमेंट था. अब घर से बाहर आने के बाद राकेश ने उन्हें जवाब दिया है.

PeepingMoon, से बातचीत में उन्होंने कहा- ''मैं कहूंगा कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं. मैं एक केयरिंग पति हूं क्योंकि मैं हमेशा अपनी वुमेन को स्पेस, ट्रीटमेंट, सम्मान देता हूं और मैं इसे क्रॉस नहीं करता. और मैं अपनी वुमेन को एक रानी की तरह मानता हूं और एक आदमी को यही करना चाहिए क्योंकि वहां प्यार और बहुत अधिक देखभाल है. इसलिए कहीं न कहीं मैं अपने लोगों को स्पेशल ट्रीट करता हूं. ये आपको जोरू का गुलाम नहीं बनाता है."



आगे उन्होंने कहा- ''कई बार आप झुकते हैं क्योंकि आप उन्हें वो प्यार देना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जोरू के गुलाम हो. मैं हमेशा ऐसा ही रहा और ये मुझे कमजोर नहीं बनाता. ये स्टैंड लेने के बारे में नहीं है, ये बस इतना है कि मैं कुछ चीजें इग्नोर कर देता हूं. मैं सामने वाले की खुशियों के लिए चीजें इग्नोर कर देता हूं. जोरू का गुलाम बस एक नाम है, मुझे पता है कि मैं क्या हूं.''

