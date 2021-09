Bigg Boss: नेहा के अंडरगारमेंट्स पर दिव्या के भद्दे कमेंट, गौहर ने लगाई क्लास मगर हुईं ट्रोल

बिग बॉस ओटीटी में कंटेस्टेंट्स सारी हदें पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक दूसरे की बॉडी पर कमेंट करने से लेकर एक दूसरे के अंडरगारमेंट्स तक के बारे में कंटेस्टेंट्स बातें करते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही के एपिसोड में दिव्या अग्रवाल नेहा भसीन के अंडरगारमेंट्स पर भद्दे कमेंट करते हुए दिखाई दीं, जिसपर गौहर खान ने उन्हें लताड़ा है.

दिव्या ने नेहा के अंडरगारमेंट्स पर बनाया मुद्दा

दरअसल, नेहा ने बाथरूम के सिंक में अपने अंडरगारमेंट्स छोड़ दिए थे, जिसपर दिव्या ने कैमरे पर उनपर काफी भद्दे कमेंट किए. अंडरगारमेंट्स को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस भी हुई. इसके बाद दिव्या प्रतीक से भी यह कहती नजर आईं कि वो अपनी पार्टनर नेहा के अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखें, जिसपर प्रतीक ने दिव्या को खरी-खोटी सुनाई.

BB OTT: राकेश की शमिता शेट्टी को वॉर्निंग, कहा- प्रतीक से नहीं करोगी बात, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

गौहर ने दिव्या को लगाई लताड़

इस पूरे मामले पर गौहर खान नेहा भसीन के सपोर्ट में सामने आई हैं. गौहर ने दिव्या को एक लड़की होकर दूसरी लड़की की पर्नसल चीजों को कैमरे पर पॉइंट करने पर लताड़ा है. गौहर ने अपने ट्वीट में लिखा, "बिना धोए अंडरगारमेंट्स को छोड़ना पहली बार एक गलती बन गई है. खुद एक लड़की होकर आप इसे दूसरी लड़की के लिए इतना शर्मनाक कैसे बना सकती हैं ???? इसे डिस्गस्टिंग कहना और इसे पब्लिक करना और एक लड़की को इतनी पर्सनल बात पर इतना शर्मिंदा करना बहुत दुख की बात है."

Leaving an unwashed undergarment for the first time out is a mistake , as a girl urself , how can u make it so embarrassing for another girl ???? Calling it disgusting n making it public n causing a girl so much embarrassment on something so intimate, very sad . #sick — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) September 7, 2021

दिव्या के फैंस ने गौहर को किया ट्रोल

हालांकि, दिव्या को लताड़ना गौहर पर ही भारी पड़ गया है. दिव्या के फैंस गौहर को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक महिला को उसके पीरियड्स के लिए शर्मिंदा करना आपके लिए डिस्गस्टिंग नहीं है क्या? और क्या आप भूल गईं कि नेहा ने वॉशरूम में पड़े गंदे कपड़ों को लेकर मूस को शर्मिंदा किया था. आपको दोनों साइड्स देखनी चाहिए. हो सकता है कि दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी दोनों ने ही इसे डिस्गस्टिंग कहा हो तो सिर्फ दिव्या गलत कैसे हो गईं?"

BB OTT: प्रतीक को टास्क में 'बेस्ट फ्रेंड' मूस ने दिया धोखा, फूट-फूटकर रोए, नेहा भसीन ने संभाला

How is shaming a women on their periods, not disgusting for you ? and did you forget that Neha shamed moose on her dirty clothes in the washroom. You need to look at both the sides, maybe #DivyaAgarwal #Shamita both said disgusting, so how only divya is wrong? — thelivingiseasy (@thesejalseth) September 7, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "तुम चाहें कितना भी दिव्या को नेगेटिव करने की कोशिश करो मैडम, लेकिन पब्लिक लाइव फीड देख रही है. अच्छा है लगे रहो. "



Tm chaho kitna bhi tm na #DivyaAgarwal ko negative show krne ki koshish kro madam lekin public Live feed dekhi rhi hai acha hai acha hai lge raho aap — Ankit Jha (@AnkitJh78791188) September 7, 2021

Where were you when same shamita neha raqesh talked about dirty undergarments of akshara and moose right after the task when akshara was sick.. Hypocrisy at heights.. Sab pta hai aap kyu ye tweets kar rhe. The whole system is corrupt — kumar kartik (@kumarka73460934) September 7, 2021