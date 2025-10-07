बिग बॉस में तान्या मित्तल ने खाई नॉनवेज बिरयानी, वेजिटेरियन होने का किया दिखावा?

'बिग बॉस 19' फेम तान्या मित्तल की इन दिनों हर जगह चर्चा हो रही है. अपने स्टाइल और बड़ी-बड़ी बातों के चलते वह फैंस के बीच छाई रहती हैं. तान्या खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताती हैं और कहती हैं कि वो सात्विक और पूजा-पाठ करने वाली हैं. यहां तक कि पहले के कुछ एपिसोड में ये भी सुना गया था कि नॉन-वेज बने हुए बर्तनों में खाना तक नहीं खाती और ना साफ करती हैं.

हालांकि इस बीच अब उनकी एक नहीं बल्कि दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक वीडियो में वो अमाल को चिकन रोटी खाने का बोल रही हैं तो वहीं दूसरे वीडियो में उन्हें खुद बिरयानी खाते हुए देखा गया है. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इस समय बहस हो रही है.

क्या तान्या बिग बॉस में नॉनवेज खा रहीं?

बीते हफ्ते शो से एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें तान्या, अमाल मलिक से खाना खाने के लिए कह रही हैं. वो पूछती हैं कि 'खा ले चिकन' उसे भूख लगी है. हालांकि वीडियो में ये साफ नहीं हुआ कि तान्या खुद खाने के लिए कह रही है या अमाल से पूछ रही है. लेकिन इस वीडियो के आधार पर तान्या को जमकर ट्रोल किया गया.

सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पहले तान्या ने खुद नॉनवेज बर्तन धोने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो चिकन खा रही हैं. ट्रोल्स उनपर जमकर निशाना साध रहे हैं.

तान्या का बिरयानी वाला वीडियो वायरल

वहीं बिग बॉस के बीते एपिसोड को लेकर फिर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. कई लोगों ने दावा किया कि तान्या मित्तल नॉनवेज बिरयानी खा रही हैं. वायरल फोटो में देखा गया कि नीलम गिरि और तान्या एक ही साथ खाना खा रहे हैं. प्लेट में बिरयानी दिख रही है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि तान्या, नॉनवेज बिरयानी खा रही हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे वेज बताया. हालांकि हम इस बात का दावा नहीं कर रहे कि तान्या ने वेज खाया या नॉनवेज.



