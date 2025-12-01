scorecardresearch
 
बिग बॉस के फिनाले से पहले शहबाज बदेशा-नीलम गिरी और बसीर का रीयूनियन, शहनाज बोलीं- मेरे लिए विनर...

'बिग बॉस 19' से बेघर होने के बाद शहबाज बदेशा, नीलम गिरी और बसीर अली का रीयूनियन हुआ. इन तीनों ने शहनाज गिल के साथ जमकर मस्ती की. जिसकी फोटोज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है.

नीलम गिरी के साथ बसीर-शहबाज (Photo: Instagram/@neelamgiri_)
टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल और रियलिटी शो बिग बॉस 19 से कई कंटेस्टेंट्स एविक्ट हो चुके हैं. इसमें बाहर होने वाले सबसे लेटेस्ट कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा हैं. बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद अब वो एक्स कंटेस्टेंट के साथ रीयूनियन कर रहे हैं.

शहबाज बदेशा ने भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी और बिग बॉस के सबसे फेमस कंटेस्टेंट बसीर अली संग मुलाकात की. उन्होंने इस मुलाकात से जुड़ी फोटोज भी शेयर कीं. जिसमें उनके साथ शहनाज गिल भी नजर आईं.

शहनाज गिल ने शेयर की फोटो
शहबाज बदेशा के एविक्शन होने के बाद उनकी बहन और एक्ट्रेस शहनाज गिल ने भाई के साथ एक पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने अपने भाई को 'विनर' बताया. शहबाज और शहनाज की ये फोटो कुछ ही देर में वायरल हो गईं. इसके अलावा इन फोटोज में जॉर्जिया एंड्रियानी भी दिखाई दीं. जिसमें तीनों ने जमकर मस्ती की. इसी के साथ शहनाज गिल ने कैप्शन लिखा, 'अच्छा खेला शहबाज, तुम मेरे लिए विनर हो, फिर से स्वागत है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

वहीं दूसरी ओर नीलम गिरी ने शहबाज बदेशा और बसीर अली के साथ अपनी फोटोज शेयर कीं. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'यारी.' फोटो में उनके साथ शहनाज गिल, भी नजर आईं. इसके अलावा जीशान ने कमेंट कर लिखा, 'तुम सभी को याद कर रहा हूं.'

A post shared by Neelam Giri (@neelamgiri_)

गौरतलब है कि बसीर, शहबाज और नीलम से पहले मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, आवेज दरबार, नतालिया, नगमा, कुनिका ने भी मुलाकात की थी. उनके साथ नेहल चुडासमा भी थीं. हालांकि ये मुलाकात एक पार्टी के सिलसिले में थी.

कब होगा बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले
बिग बॉस 19 में बीते शनिवार और रविवार को आखिरी वीकेंड का वार शूट हुआ. जिसमें कई सेलेब्स ने शिरकत की. जिसमें आशीष चंचलानी, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख जैसे नाम शामिल हैं. वहीं अब शो में  गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, मालती चाहर, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट बचे हैं. गौरव खन्ना पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं.  बिग बॉस शो का फाइनल 7 दिसंबर 2025 को होगा. देखना होगा कौन इस खिताब को अपने नाम करता है.

---- समाप्त ----
