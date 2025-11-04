Bigg Boss: शहनाज के भाई को तान्या ने कहा 'निकम्मा', सुनकर रो पड़े शहबाज

रिएलिटी शो बिग बॉस अपने यूनिक कंसेप्ट के लिए जाना जाता है, शो में ज्यादातर लोग किसी ना किसी बात पर अपनी हिम्मत हार जाते हैं, और रो देते हैं. इस बार इस सिचुएशन में शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा आ फंसे हैं. उनके आंसू छलक पड़े हैं. और इसकी वजह तान्या मित्तल हैं, जो उन्हें अपना भाई जैसा बताती हैं.

तान्या-शहबाज के बीच छिड़ी जंग

हाल ही में जारी किए प्रोमो में तान्या शहबाज से उनके काम और कारोबार को लेकर कुछ सवाल करती दिखीं. दोनों की बातचीत इस लेवल पर पहुंच गई कि शहबाज ट्रिगर हो गए.

तान्या ने कहा कि- तू जो बताता है कि तेरे दोस्त का बिजनेस है, जिसमें तू थोड़ा-बहुत देखता है. तू अपने दोस्त पर डिपेंड है कमाई के लिए, तेरा दोस्त ही सारा काम करता है. तूने जो कहा उससे तू मुझे ज्यादा खाली बैठा हुआ लगा. ये मेरा ओपिनियन है.

शहबाज को तान्या की बातें पसंद नहीं आईं. उन्होंने अमाल से जाकर कहा कि- उसने जनता को ये दिखाया कि देखो ये कितना खाली आदमी है. मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और इसे बढ़ावा दे रही हूं.

रो पड़े शहबाज

इस बात को लेकर शहबाज और तान्या के बीच जोरदार बहस हुई. तान्या की बातों से आहत शहबाज ने कहा कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसकी बातें सुन-सुनकर. इतना बताते ही वो रो पड़े. शहबाज को दिलासा देने गौरव, अशनूर मृदुल सभी आगे आए और कहा कि तान्या की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. वो जानबूझकर ऐसा करती हैं.

शहबाज-तान्या की बहस पर जनता के भी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि तान्या ने सही किया जो शहबाज को आईना दिखाया. ये खुद ही अपनी डिपेंडेंसी के किस्से सुनाते रहता है, अब तान्या ने कह दिया तो रो पड़ा. वहीं कुछ ने शहबाज का साथ देते हुए कहा कि- तान्या हैं ही मीठी छुरी. प्यारी-प्यारी बातें करके अपना नैरेटिव सेट करती हैं.

इस भाई-बहन की जोड़ी में तकरार तो हो गई है, अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कितनी आगे जाती है.

---- समाप्त ----