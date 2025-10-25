घर का नया कैप्टन बना ये कंटेस्टेंट, तान्या को लेकर सलमान ने कही बड़ी बात

टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 19 इन दिनों काफी सुर्खियों में है. वाइल्ड कार्ड एंट्री से लेकर घर के लड़ाई झगड़ों के बीच कंटेस्टेंट्स को हर हफ्ते नॉमिनेशन और एलिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. साथ ही कैप्टेंसी को लेकर टास्क भी किए जाते है. वहीं इस हफ्ते बिग बॉस 19 को उसका नया कैप्टन मिल गया है.

कौन बना बिग बॉस का नया कैप्टन?

दरअसल बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क से शुरू होती है. बिग बॉस घर वालों को एक कार्ड पर दो कंटेस्टेंट्स के नाम लिखने के लिए कहते हैं. जिस कंटेस्टेंट के नाम ज्यादा आएंगे, वो इस हफ्ते घर का कैप्टन बनेगा. सभी लोग मृदुल और प्रणित के नाम ज्यादा लेते है.

हालांकि दोनों चार-चार नाम लिखे होने से मुकाबला टाई हो जाता है. जिसके बाद घर वाले वोटिंग के जरिए मृदुल को कैप्टेन बनाते हैं. मृदुल को टोटल 8 वोट मिलते हैं. बाकी प्रणित को. इसके बाद कैप्टन बनने पर मृदुल गौरव और कुनिका का आशीर्वाद लेते हैं.

तान्या के फिर निकले आंसू

वहीं मृदुल के कैप्टन बनने के बाद तान्या, शहबाज से बताती हैं कि उसकी जब कुनिका से लड़ाई हुई तो नीलम जाकर उनसे बात करती थी. तब उसने कुछ नहीं कहा. तब शहबाज ने कहा कि उसे उसी टाइम ये बात कहना थी. तान्या कहती हैं कि उनका मन नहीं था क्योंकि सब लोग लड़ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर गौरव अपनी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं.

गौरव खन्ना पहुंचे किचन

कैप्टन बनने के बाद जब मृदुल जब काम बांट रहे थे तब अभिषेक ने कहा कि गौरव को किचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. गौरव गुस्से में था और उसने कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता. मृदुल को यह काम गौरव को सौंपना पड़ा. नीलम को गौरव की मदद के लिए यह काम सौंपा गया. इसके बाद गौरव ने अभिषेक को चेतावनी दी कि वह अपनी सीमा न लांघकर उसे उकसाए नहीं. प्रणित ने अभिषेक से इस बारे में बात की. इसके बाद अभिषेक ने बताया कि गौरव ने अब तक घर में कुछ नहीं किया है.

वीकेंड का वार में तान्या को मिला सपोर्ट

वहीं आज होने वाले वीकेंड का वार को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है. जहां सलमान खान, तान्या मित्तल का खुलकर सपोर्ट करने वाले हैं.

Bigg Boss फैन क्लब के मुताबिक सलमान खान नीलम से सीधे कहते हैं, 'तान्या ने कभी तुम्हारे पीछे कुछ नहीं बोला, वो तुम्हारी सच्ची दोस्त थी, पर तुम लोग हमेशा उसके पीछे बात करते थे.' सलमान ने यह भी कहा, 'नीलम सिर्फ तान्या के वजह से नहीं दिखती, और तान्या भी सिर्फ नीलम के वजह से नहीं. यही बात अशनूर और अभिषेक के लिए भी लागू होती है.' इसके बाद सलमान ने नेहल चुडासमा की आलोचना की और उन्हें चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और तान्या को अलग-थलग करने की कोशिश करने वाला बताया.

