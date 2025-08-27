BB19 में तेजस्वी प्रकाश-करण कुंद्रा जैसा इतिहास बनाएंगे बशीर अली? बोले- मैं ओपन हूं...

कुमकुम भाग्य फेम एक्टर बशीर अली हमेशा से ही रियलिटी शोज के फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं. चाहे वो रोडीज हो, स्प्लिट्सविला या फिर ऐस ऑफ स्पेस. अपनी चार्म और कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से वो सबसे अलग दिखे हैं. अब वो बिग बॉस 19 के घर में कैद हो चुके हैं. शो में जाने से पहले बशीर ने इंडिया टुडे से बात की और बताया कि उन्हें नॉन-फिक्शन टीवी क्यों इतना पसंद है. मुंबई की जिंदगी ने उन्हें कैसे बदला और क्यों उन्हें लगता है कि ये सीजन उन्हीं का है.

और कितने रिएलिटी शोज?

सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सबसे ज्यादा रियलिटी शोज करने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? हंसते हुए बशीर ने कहा, “इंडिया में अलग-अलग फॉर्मैट्स आ रहे हैं और मैं सच में सारे करना चाहता हूं. लेकिन दिक्कत ये है कि बिग बॉस करने के बाद लगता है कि इससे आगे क्या? मुझे उम्मीद है कि कलर्स मुझे खतरों के खिलाड़ी या लाफ्टर शेफ जैसे शोज ऑफर करे, मैं हमेशा तैयार हूं.”

वो पहले ही ऐस ऑफ स्पेस 2 का हिस्सा रह चुके हैं, जो एक कैप्टिविटी शो था. लेकिन उन्होंने कहा, “उसके बाद पूरे 6 साल हो गए हैं. और मैं फिर से भूखा था यहां आने के लिए. इतना समय मैंने हैदराबाद में परिवार के साथ, अपने कम्फर्ट जोन में बिताया. लेकिन अब पिछले 4 साल से मुंबई में हूं, जहां मैंने एक फिक्शन शो भी किया. रोजमर्रा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिम्मेदारियां निभाना, हर दिन सेट पर तैयार रहना, इन सबने मुझे बदल दिया है. लड़के से आदमी बना दिया है.''

''मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने भी ये चेंज नोटिस किया और मां ने तो साफ कह दिया, ‘अब तू बिग बॉस के लिए तैयार है.’ तो मुझे भी लगता है, ये मेरा टाइम है.”

फैन-फॉलोइंग दिलाएगी जीत?

फैन-फॉलोइंग की पावर के बारे में बात करते हुए बशीर बोले, “हां, मैं पॉपुलर हूं, लेकिन शो में मुझसे भी पॉपुलर लोग होंगे. यहां सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं और कॉम्पटीशन टफ होगा. लेकिन बिग बॉस जीत फॉलोअर्स और व्यूज से नहीं मिलती, ये पर्सनालिटी का गेम है. ऑडियंस उसी हिसाब से सपोर्ट करती है.”

जीत और सफर पर बशीर की राय, “मेरे लिए ये ऐसा नहीं है कि या तो जीत लू या फिर अच्छा सफर कर लूं. दोनों चाहिए. मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि खराब सफर हो और मैं जीत जाऊं, और न ही ये कि बहुत एंटरटेनिंग सफर हो लेकिन फाइनल में हार जाऊं.”

बशीर ने अपने पसंदीदा पुराने कंटेस्टेंट पर बात की और कहा कि, “बहुत लोग हैं. लेकिन सबसे पुराने में से मुझे इमाम सिद्दीकी बहुत पसंद थे और पूजा मिश्रा- वो तो मेरी नंबर वन फेवरेट थीं.”

क्या बिग बॉस में लव स्टोरी बनाने का इरादा है?

बशीर बोले, “ये सब शो के अंदर सच ही लगता है, क्योंकि कुछ ही लोग आपके आसपास होते हैं. बाहर आने के बाद कनेक्शन बहुत बार टूट जाते हैं. मैंने भी पिछले शोज में महसूस किया है. पर फिर करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश या प्रिंस नरूला-युविका चौधरी जैसे कपल्स भी हैं जो रियल लाइफ में साथ रहे. तो हर किसी के लिए अलग होता है. और जहां तक मेरी बात है, हां मैं ओपन हूं, लेकिन मैं सोच-समझ कर कदम बढ़ाऊंगा. धीरे-धीरे.”

तीन चीजें जो वो घर में चुपके से ले जाना चाहेंगे?

बशीर ने मजाक में कहा, “सबसे पहले तो अपनी हाउस-हेल्प, क्योंकि मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? फिर मेरा प्लेस्टेशन या फिर मेरी कार या कम से कम एक फुटबॉल.”

