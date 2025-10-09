बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस की हुई मेजर सर्जरी, अस्पताल में दिखीं बेसुध

रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 की कंटेस्टेंट रह चुकीं श्रुतिका अर्जुन ने सभी के दिलों में जगह बनाई है. बिग बॉस 18 में रहते हुए श्रुतिका ने लोगों का काफी मनोरंजन किया था. हालांकि वो फाइनल में जाने से पहले ही बाहर हो गई. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जिसके मुताबिक उनकी सर्जरी हुई है. जिसके बाद उनके फैंस की टेंशन काफी बढ़ गई.

बता दें कि श्रुतिका अर्जुन का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह अस्पताल में बेड पर लेटी नजर आईं है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने अपनी एक मेजर सर्जरी हुई है.

श्रुतिका अर्जुन ने क्या लिखा?

श्रुतिका अर्जुन ने अपनी इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक साल, दो दुनियाएं. ग्रेटिट्यूड से भरा एक दिल. ठीक एक साल पहले इसी दिन मैं बिग बॉस के घर में थी- अपनी जिंदगी के सबसे अविस्मरणीय अध्यायों में से एक जी रही थी. एक ऐसा सफर जिसने मेरी ताकत, धैर्य और भावनाओं की ऐसी परीक्षा ली, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.'

'आज एक साल बाद मैंने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया- कैमरों और रोशनियों से नहीं, बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और ट्रीटमेंट की शांत शक्ति से. जो एक बड़ी सर्जरी के रूप में शुरू हुआ. वह एक और लाइफ बदल देने वाले एक्सपीरियंस में बदल गया. एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे और विश्वास की शक्ति की याद दिला दी.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'यह रील एक अनोखे असली डॉक्टरों को समर्पित है. जो अनुभवी हाथों और करुणा से भरे दिल से इलाज करते हैं. मैं दो डॉक्टरों से मिली. जो एक प्रतिभाशाली सर्जन हैं. इतना सरल, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस सादगी के पीछे एक महिला छिपी है, जिसने अलग-अलग शहरों और देशों में हजारों सर्जरी की हैं. महिलाओं से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का इलाज किया है. मेरी जटिल सर्जरी, उन्होंने इसे इतनी सहजता से किया कि ऐसा लगा जैसे ईश्वर के हाथ उनके अंदर काम कर रहे हों.'

'लेकिन जिस बात ने मुझे सचमुच छुआ, वह यह थी कि सिर्फ मेरी ही देखभाल नहीं की गई. मेरे पूरे परिवार मुझसे मिलने आने वाले हर व्यक्ति की देखभाल उसी गर्मजोशी से की गई. मेरे खाने से लेकर उनके खाने तक, हर चीज का प्यार से ध्यान रखा गया. यह कभी अस्पताल जैसा नहीं लगा, यह घर जैसा लगा. पूरी टीम खासकर क्वीन नर्स और बाकी सभी बेहतरीन कर्मचारियों ने मेरे साथ बेहद सावधानी से व्यवहार किया. उनके धैर्य ने मुझे यह एहसास दिलाया कि उपचार सिर्फ दवा में नहीं, बल्कि मानवता में है.'

श्रुतिका अर्जुन ने अंत में लिखा, 'उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी. न सिर्फ काम पर लौटने के लिए बल्कि दोगुनी मेहनत करने जीने के लिए. सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे आस-पास के उन सभी लोगों के लिए जो मेरी इस यात्रा से शक्ति प्राप्त करते हैं.'



साउथ फिल्मों में कर चुकीं काम

बता दें कि एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन राज 'बिग बॉस 18' के अलावा तमिल और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकीं हैं. श्रुतिका टीवी इंडस्ट्री में भी फेमस हैं. सोशल मीडिया पर वो कुकिंग वीडियो शेयर करती हैं.

