Bigg Boss 16: 'अंडरवियर-बनियान का ब्रांड...', Ex कंटेस्टेंट ने Tina Datta का उड़ाया मजाक, भड़के यूजर्स बोले- शर्म करो

Bigg Boss 16: बिग बॉस 16 कई वजहों से चर्चा में बना हुआ है. कौन फेक है और कौन रियल? इस बात को लेकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स आपस में भिड़ रहे हैं. शो में हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है. वहीं, शो में टीना दत्ता कई बार खुद को एक ब्रांड बताती हुई नजर आई हैं. ऐसे में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विशाल कोटियान ने टीना की जमकर खिल्ली उड़ाई है.

विशाल ने टीना का उड़ाया मजाक

विशाल बिग बॉस को करीब से फॉलो कर रहे हैं. वे अक्सर ही शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर अपनी राय देते हैं. अब विशाल ने टीना को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी.

विशाल ने अपने ट्वीट में लिखा- टीना दत्ता को ये कहते हुए सुना गया है कि वो एक ब्रांड हैं. मैं सोच रहा हूं कि क्या ये रूपा अंडरवियर बनियान है. ये लोग रियलिटी शो में आए हैं, लेकिन बिहेव स्टार्स की तरह करते हैं. रियल रहो, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे. शिव ठाकरे, एमसी स्टैन और अब्दू रोजिक ही सिर्फ रियल प्लेयर्स हैं.

Heard #TinaDatta saying she is a brand. I wonder if it’s RUPA underwear baniyan🤣

They come to a reality show and act like stars. Be real n ppl will like u. #ShivThakare #MCStan n #AbduRoziq the only real players in #bb16 @BiggBoss @ColorsTV @endemolshine @justvoot — Vishal Kotian (@Vishalkkotian) November 1, 2022

ट्रोल हुए विशाल

विशाल का ये ट्वीट देखते ही देखते चर्चा में आ गया और कई लोगों ने विशाल को टीना को रूपा अंडरवियर बनियाम बोलने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- उसने 25 साल से ज्यादा काम किया और आप कहते हैं कि वो ब्रांड नहीं है. जेलस ना हो.

एक दूसरे यूजर ने लिखा- आप कितने रियल थे बीबी15 में वो भी देखा था हमने. आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा ना दिखाओ.

टीना दत्ता की बात करें तो वो भी शो में खुलकर सामने नहीं आई हैं. हालांकि, टीना की शालीन संग बॉन्डिंग चर्चा में बनी हुई है. टीना और शालीन की दोस्ती अब धीरे-धीरे प्यार में बदलती हुई नजर आ रही है. लेकिन कई घरवालों को शालीन और टीना के बीच का रोमांटिक एंगल फेक लग रहा है. अब टीना और शालीन का रिश्ता कितना सच्चा है और कितना फेक है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है.