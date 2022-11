Bigg Boss 16: गुस्से में टीवी की 'छोटी सरदारनी', प्रियंका को दी गाली, यूजर्स, बोले- इसे बाहर निकालो

निम्रत कौर आहलुवालिया बिग बॉस के घर की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जाती है. शुरुआती हफ्तों में जब वो कैप्टन बनी थी, हर कोई उनसे सच और सबके लिए खड़े रहने की उम्मीद करता है. लेकिन इस पद से हटने के बाद से ही उनकी लगातार किरकिरी हो रही है. घर में उनके दोस्त चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बाहर तो कम से कम ऐसा ही है. प्रियंका से उनकी दुश्मनी से सब वाकिफ हैं, लेकिन अब झगड़ा इस कदर हो गया है कि निम्रत सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल हो रही हैं.

निम्रत ने प्रियंका को दी गाली

यूं तो प्रियंका और निम्रत का बिग बॉस के शुरुआती दिनों से ही छत्तीस का आंकड़ा है. उनकी बातचीत तक बंद है. लेकिन इस बार के उनके झगड़े ने सबको को हैरत में डाल दिया है. निम्रत और प्रियंका में खाने के पोर्शन को लेकर झगड़ा हुआ. हालांकि प्रियंका निम्रत से नहीं अंकित से बात कर रही थीं. लेकिन निम्रत को बुरा लगा और उन्होंने बीच में टोकना शुरू कर दिया. इसके बाद तो झगड़ा बढ़ता ही चला गया. निम्रत ने प्रियंका को गाली तक दे डाली. निम्रत ने शालीन से प्रियंका को मारने की बात करते हुए गाली दी. निम्रत ने कहा- 'मैं मार दूंगी इसे...' और अपशब्द कहे. प्रोमो के इस पार्ट को देख यूजर्स निम्रत के खिलाफ हो गए हैं.

भड़का सोशल मीडिया

घर की दो स्ट्रांग कंटेस्टेंट को इस तरह से झगड़ता देख सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. निम्रत का इस तरह से प्रियंका को गाली देना भी किसी को रास नहीं आया. मेकर्स के पोस्ट किए प्रोमो पर तमाम लोगों ने हेट कमेंट्स किए. यूजर्स ने निम्रत को जमकर ट्रोल किया. कई लोगों ने निम्रत के बिग बॉस के पुराने वीडियो तक निकाल कर अपलोड कर दिए. जहां प्रियंका और अंकित खाना खा रहे होते हैं और निम्रत गौतम से उनके खाने को लेकर बात कर रही होती हैं. एक यूजर ने लिखा- ये खुद यही करती है और दूसरो को चीप कहती है. कई यूजर्स बिग बॉस और सलमान खान को टैग कर पक्षपाती करने का इल्जाम लगा रहे हैं.

यहां देखें ट्वीट्स...

Nimrit the Worst Negative Contestant ever who does not get class from Weekend ka war😡



Makers kuch toh respect rakho Audience ka ... Your making the show image bad by not exposing her bad stuffs