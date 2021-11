Bigg Boss 15: Afsana Khan के पैनिक अटैक पर Rashami Desai ने किया रिएक्ट, बोलीं- कोई दूध का धुला नहीं

बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट अफसाना खान शो में एंट्री करने से पहले ही से चर्चा में बनी हुई हैं. अफसाना को शो में कई बार अपना कंट्रोल खोते और खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया है. अब शो के अपकमिंग एपिसोड में एक बार फिर अफसाना खान खुद के साथ ही मारपीट करते हुए नजर आएंगी. अब बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अफसाना की हरकत पर रिएक्ट किया है.

अफसाना के सपोर्ट में आगे आईं रश्मि

रश्मि देसाई ने अफसाना के बिहेवियर में अपनी राय देते हुए इस तरह के प्रोमो रिलीज करने पर बिग बॉस के पीआर पर भी निशाना साधा है. रश्मि देसाई ने लिखा- यह बहुत ज्यादा दुख की बात है कि इतनी अच्छा टैलेंट और कोई नहीं जानता कि वो किस दौर से गुजर रही है. अंदर-बाहर लोग सिर्फ जज करते हैं और वो किस लिए? हम सभी अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं. कोई दूध का धुला नहीं है. पीआर को यह समझना चाहिए और उसे स्पेस देनी चाहिए. बरतन हर घर में बजते हैं.

More painful that such a good talent and no one know what she’s going thru.

Inside out ppl only judge and for what ?

We all learn from own & others mistakes.

Koi dudh ka dhula nahi. Pr an to understand and give her space and #respact

BARTAN HAR GHAR MAIN BAJTE HAI…