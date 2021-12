Bigg Boss 15: पत्नी-बच्चे संग राखी सावंत के पति रितेश की फोटो वायरल, हैरान हुईं Kashmera Shah

कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत ने पॉपुलर शो 'बिग बॉस 15' में इस बार पति रितेश संग एंट्री ली है. दोनों ही बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में घर के अंदर आए हैं. ऑडियंस भी राखी के पति की पहली झलक पाकर बेहद खुश थी, लेकिन सोशल मीडिया पर रितेश का असली चेहरा सामने आ चुका है. दरअसल, एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें रितेश अपनी असली पत्नी और बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं.

कश्मीरा को आया गुस्सा

राखी सावंत के पति रितेश की यह फोटो देख हर कोई हैरान हो गया है. इसी बीच एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने जब यह फोटो देखी तो उनका रिएक्शन काफी गुस्से वाला था. कश्मीरा, रितेश की फोटो देखकर शॉक्ड हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "हे भगवान, किसी ने मुझे रितेश की फोटो भेजी है जो खुद को राखी का पति बता रहे हैं. मैं देख पा रही हूं कि रितेश की शादी कहीं और हुई है. क्या इन्होंने राखी को धोखा दिया है? उम्मीद करती हूं कि ऐसा न किया हो, क्योंकि अगर किया होगा तो राखी से पहले इन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा. राखी, उम्मीद करती हूं कि यह खबर सच न हो."

Omg someone just sent me a picture of the so called husband of Rakhi being married to someone else. Has he lied to Rakhi? He better not have fooled her because he will have to deal with me when he gets out. Oh poor Rakhi. I hope this news is not true #bb15 @BiggBoss #RakhiSawant