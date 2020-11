Bigg Boss 14 Highlights: घर से बाहर हुए शार्दुल, जैस्मिन से नाराज हुईं रुबीना 

रविवार की शाम सलमान खान बिग बॉस 14 में वीकेंड का वार करने एक बार फिर पहुंचे. इस एपिसोड की शुरुआत कव्वाली से हुई. राहुल वैद्य और जान कुमार सानू की टीम बनाई गई थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे और अन्य घरवालों पर खूब तंज कसे. सलमान खान को इस कव्वाली को सुनते हुए खूब मजा आया और वह हंसते रहे.

इसके बाद सलमान खान ने गलतफहमी के गुलाब जामुन घरवालों को खाने के लिए दिए. इस टास्क में घरवालों को उस सदस्य को गुलाब जामुन खिलाना था, जो उनके हिसाब से गलतफहमी पालकर बैठा है. ऐसे में जैस्मिन ने रुबीना को जामुन खिलाया और कहा कि वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हैं. इस बात का रुबीना को बुरा लगा और उन्होंने जैस्मिन को यह बताया भी.

बिग बॉस में आए डोनाल्ड 'डम्ब', सलमान के लिए किया रैप

शो में लेखक और होस्ट हर्ष लिबचिया और एक्ट्रेस सुरभि चंदना, सलमान खान और बिग बॉस के घरवालों के साथ दिवाली मनाने आए. दोनों ने सलमान खान संग मस्ती की. हर्ष अपने साथ डोनाल्ड डम्ब (ट्रम्प) बने चाइल्ड आर्टिस्ट गर्वित पारीक को भी लाये थे, जिन्होंने सलमान को खाफी हंसाया.

#BiggBoss2020 mein aaya hai ek nanha mehmaan with lots of entertainment and drama. Are you excited to see #GarvitPareek entertaining performance?#BB14 #BiggBoss14 #WeekendKaVaar #HappyDiwali @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/NQT7dWkHer