Bigg Boss 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला के ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स, कहा शुक्रिया

बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग तगड़ी है. बिग बॉस में आने से पहले भी उनके काफी सारे फैन्स थे मगर इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि बिग बॉस में आने के बाद से उनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ. उनके खेल पर और बिग बॉस 13 का खिताब जीतने पर सवाल भी उठे मगर एक्टर की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी. बिग बॉस 14 में भी उन्हें शुरुआत में बड़ी जिम्मेदारी दी गई जिसे उन्होंने बेखूबी निभाया. अब एक्टर ने एक बड़ी खुशखबरी भी साझा कर दी है. दरअसल एक्टर के ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं.

सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि- Woohoo, सभी को शुभकामनाएं. हम 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. मुझे सपोर्ट करने के लिए और अपने फॉलोअर्स के तौर पर चुनने के लिए आपका शुक्रिया. ट्विटर को चुनना मेरे श्रेष्ठ निर्णयों में से एक रहा. इसके जरिए मैं आप लोगों से जुड़ पाया. ये देख कर बहुत अच्छा लगता है कि शुरुआती समय में मुझे जिन लोगों ने फॉलो किया था वे अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं. धन्यवाद. सभी को प्यार. सिद्धार्थ के इतना लिखने की ही देरी थी कि फैन्स उन्हें विश करने लगे. कुछ फैन्स ने तो ये तक लिख दिया कि उन्होंने ट्विटर सिर्फ सिद्धार्थ के लिए ही ज्वाइन किया है. कुछ ही देर में कॉन्ग्रेचुलेशन्स सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंड करने लगा.

Woohoo congratulations everyone we are 1M strong ... thank you fr supporting me & choosing to follow me ... joining Twitter was one of my best decisions as I connected 2 u all ..feels good to see that the first few who followed are still around ... thank u... love n luck 2 all ❤️