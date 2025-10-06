scorecardresearch
 

बधाई हो! 41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी भारती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

कॉमेडियन भारती सिंह के घर खुश‍ियों ने दूसरी बार दस्तक दी है. भारती सालों से दूसरे बच्चे की प्लानिंग को लेकर बात कर रही थीं. उनकी ये दुआ आख‍िरकार कुबूल हो गई है. वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

भारती सिंह ने शेयर की खुशखबरी (Photo: Instagram/@bharti.laughterqueen)
कॉमेडियन भारती सिंह ने सोशल मीड‍िया पर फैन्स को एक तस्वीर के साथ बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनाई है. दरअसल उनकी सालों की मांगी दुआ पूरी होने जा रही है. भारती दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. पति हर्ष के साथ एक तस्वीर शेयर करके उन्होंने ये गुड न्यूज दी है. 

हर्ष-भारती शेयर किया पोस्ट
 

कॉमेडियन ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को यह खुशखबरी सुनाई है. प्रेग्नेंसी की खबर देते हुए कपल ने साथ में फोटो शेयर की है. जिसमें देखा जा सकता है कि भारती सिंह का क्यूट बेबी बंप पकड़े हुए हर्ष खड़े हैं. दोनों साथ में काफी अच्छे और खुश दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो के साथ कपल ने कैप्शन दिया,'हम दोबारा से प्रेग्नेंट हैं'.

भारती सिंह को है बेटी की चाहत
बता दें कि भारती सिंह ने 3 अप्रैल 2022 को एक बेटे को जन्म दिया था. जिसका नाम उन्होंने लक्ष्य रखा है.  हालांकि उन्होंने सोचा था कि उन्हें बेटी होंगी. करीना कपूर के शो वॉट वुमेन वॉन्ट में भारती ने एक बातचीत में बताया था कि वे एक बेटी चाहती हैं.  

वहीं बीते महीने गणेश चतुर्थी के मौके पर भारती और हर्ष ने अलने व्लॉग में बताया था कि वो एक स्पेशल अर्जी लगा रहे हैं. इस दौरान 1001 लड्डुओं के साथ बड़ा मोदक बनाया गया था.सास और अपने बेटे का साथ गणपति की आरती करते हुए भारती ने बप्पा से कहा था कि वो एक बेटी चाहती हैं. 
 

