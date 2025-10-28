scorecardresearch
 

आंखों पर पट्टी बांधकर बिग बॉस ने मुझे निकाला, बोले बसीर, नाग‍िन 7 का म‍िला ऑफर?

बिग बॉस 19 का डबल एविक्शन धमाकेदार रहा. कम वोट मिलने की वजह से नेहल चुडासमा के साथ बसीर अली शो से बाहर हो गए. इंडिया टुडे/आज तक से बातचीत में उन्होंने बताया कि शो से बाहर होने के बाद टीम से कोई उनसे मिलने तक नहीं आया. उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया. वहीं बसीर ने साथ ही नागिन करने की अफवाहों का भी सच बताया.

बिग बॉस 19 से बाहर हुए बसीर अली का टूटा दिल (Photo: X/@Baseer_Bob)
बिग बॉस 19 से बाहर हुए बसीर अली का टूटा दिल (Photo: X/@Baseer_Bob)

रिएलिटी शोज के किंग कहे जाने वाले बसीर अली बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो चुके हैं. फैंस के लिए बेहद शॉकिंग था. लेकिन वो खुश हो रहे थे ये जानकर कि उनके तेवर देखकर एकता कपूर उनसे इम्प्रेस्ड हैं और उन्हें अपने हिट शो नागिन में कास्ट किया है. लेकिन ऐसा नहीं है. इंडिया टुडे से एक्सक्लुसिव बातचीत में बसीर ने इस बात को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने अप्रोच तक नहीं किया है. साथ ही उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी बात की. 

एविक्शन से लगा झटका

सलमान खान के डबल एविक्शन अनाउंसमेंट से खुद बसीर भी शॉक में थे. उन्होंने कहा कि वे अपने एविक्शन से बहुत हैरान और आहत हैं, क्योंकि यह उनके लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव था. साथ ही उन्होंने इस चर्चा पर भी जवाब दिया कि क्या कलर्स टीवी ने उन्हें समय से पहले बाहर होने की भरपाई के तौर पर नागिन 7 में रोल दिया है.

बसीर ने कहा,“मैं बिल्कुल हैरान था, थोड़ा निराश भी, लेकिन खुश हूं कि अब अपने लोगों और अपनी दुनिया में वापस हूं. सच कहूं तो मुझे लगता था कि मैं बिग बॉस 19 के घर में फिट नहीं बैठता. मैंने यह बात पहले भी कही थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत समझा. मेरी भावनाएं सच्ची थीं. इस बार घर में जो कंटेस्टेंट्स थे, उनकी ऊर्जा मेरी जैसी नहीं थी. फिर भी, सफर अच्छा रहा, कभी मजेदार, कभी बोरिंग भी.”

नागिन नहीं कर रहे बसीर

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे नागिन 7 में निगेटिव रोल करने जा रहे हैं, तो उन्होंने इसे सिर्फ इंटरनेट की अफवाह बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक कलर्स चैनल या बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से कोई आधिकारिक कॉल नहीं आई है. बसीर बोले,“अगर कुछ ऐसा होता, तो मुझे जरूर कॉल आता. चैनल या प्रोडक्शन हाउस में से किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया.''

बिग बॉस की टीम ने किया किनारा

बसीर ने यह भी बताया कि जब वे बाहर हुए, तो बिग बॉस टीम का कोई सदस्य उनसे मिलने नहीं आया. बसीर बोले,“उन्होंने मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकाला और वैनिटी वैन में बैठा दिया. उन्होंने मुझे चाय दी और फिर घर छोड़ने के लिए कार भेज दी. न चैनल से, न जियो सिनेमा टीम से, न ही बानीजे एशिया के किसी अधिकारी ने मुझसे मुलाकात की. यह मेरे लिए निराशाजनक था क्योंकि मैंने दो महीने तक इस शो को बहुत कुछ दिया. पहले भी शो किए हैं, पर ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ.”

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कुछ पूर्व कंटेस्टेंट्स से बात की, जिन्हें बाहर निकलने के बाद टॉप बॉसेस ने खुद आकर बधाई दी थी. बसीर बोले,“लेकिन मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया. मुझे नहीं पता कि मैंने किसे नाराज किया, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता.”

अमाल की परछाई बने बसीर

बसीर ने कहा कि उनके एविक्शन के बाद जो फैंस का गुस्सा और प्यार दिखा, वही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है. “भले ही बिग बॉस करोड़ों वोटों की परवाह न करे, लेकिन मेरे लिए वे कुछ लाख फैंस ही मेरी दुनिया हैं. उन्होंने जो वक्त मुझे वोट देने, एडिट्स बनाने और सपोर्ट करने में लगाया, वही मेरी असली ट्रॉफी है.”

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अमाल को संभालने में ज्यादा वक्त बिताया, बजाय अपने खेल पर ध्यान देने के. बसीर बोले,“शो में 24 घंटे की फुटेज को सिर्फ 1 घंटे में दिखाया जाता है. अमाल भाई ज्यादातर बीमार रहते थे, इसलिए दिन का आधा वक्त वे सोते थे. बाकी समय मैं नीलम और शहबाज के साथ रहता था, खूब मस्ती होती थी, पर वो दिखाया ही नहीं गया. अमाल जब मुसीबत में होता था, तब मैं उसके साथ खड़ा रहता था क्योंकि मुझे पता था कि वो जल्दी गुस्सा कर देता है. दोस्ती में मेरा फर्ज था कि मैं उसे संभालूं.”

प्रणीत से हारे शर्त

अंत में, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने प्रणीत मोरे के साथ जो शर्त लगाई थी- कौन पहले बाहर होगा? उसका क्या हुआ, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा,“मैंने उसे जाते वक्त कहा कि तू जीत गया. लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसने गुस्से में कहा था और मेरे जाने से उसे सच में बुरा लगा. मेरे ज्यादातर दोस्त, यहां तक कि फरहाना भी, मेरे जाने पर रो रही थीं, पर वो भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया.''

