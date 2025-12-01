scorecardresearch
 
बिग बॉस: 'मेरी फोटो देखी, हाथ फेरा, फिर मारी फूंक...', तान्या ने किया टोटका? देखकर डरे बसीर अली

बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट बसीर अली ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में तान्या मित्तल को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने तान्या के टोटका करने की बात कही. बसीर ने बताया कि तान्या ने उनकी फोटो पर हाथ फेरकर फूंक मारते हुए टोटका किया था, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा.

बसीर अली का तान्या को लेकर शॉकिंग खुलासा (Photo:X/@HotstarReality)
बिग बॉस सीजन 19 में जब बसीर अली आए थे तो फैंस को लगा वो गर्दा उड़ा देंगे. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. शो में बसीर ने हर एंगल से खेलने की कोशिश की, फेक लव एंगल भी बनाया लेकिन उनका गेम अप नहीं हुआ. आखिर में वो शो से बाहर हो गए. बसीर अपनी बिग बॉस जर्नी को लेकर कई इंटरव्यू में बात कर चुके हैं. 

तान्या ने किया टोटका?
हाल ही में वो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गेस्ट बने. वहां उन्होंने तान्या मित्तल को लेकर बड़ा खुलासा किया. बसीर ने बताया कि तान्या ने उनके साथ टोटका किया था. ऐसा होता हुआ उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था.

पारस ने कहा- आपकी टीम में से किसी ने बताया है कि तुम पर किसी ने टोटका किया था. ये सुनकर बसीर हंसने लगते हैं. वो पूरी डिटेल बताते हुए कहते हैं- वो बहुत फनी इंसीडेंट था. घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा था बीबी डायनो पार्क. मुख्य द्वार पर बहुत बड़ा डायनासोर बना था. उसके सामने एक एरिया है जिसमें सभी कंटेस्टेंट के अंडे थे. सबके नाम लिखे हैं और फोटो लगी है. इस दौरान ब्रेक चल रहा है. टास्क ऑन नहीं है. दीवार पर 6-6 के ग्रुप में दो जगह कंटेस्टेंट्स की फोटो लगी हुई थी.

डर गए थे बसीर अली
''तान्या मेरी फोटो के सामने खड़ी होकर उसे एडमायर कर रही है. वो फोटो देख रही थी. मैं पीछे से आ रहा था. मैं भी तान्या के साथ अपनी फोटो देखने लगा. मैं वहीं खड़ा था. तान्या सिर्फ और सिर्फ मेरी फोटो को देखती है. फोटो के करीब जाती है. कुछ बोलती है, फिर फोटो पर हाथ फेरकर फूंक मारती है. मैं ये नजारा देखकर हैरान था. मैंने उससे पूछा क्या था ये. तान्या ने कहा था- कुछ नहीं, बस देख रही थी. तू सुंदर लग रहा है.''

बसीर ने पारस को बताया कि तान्या के इस एक्शन के काफी वक्त बाद उस दिन उनकी वॉट लगी थी. उन्हें किसी वजह से बिग बॉस से डांट खानी पड़ी थी. तान्या को तब वो कंफ्रट नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया था. वो बाहर आकर तान्या से इसके बारे में पूछेंगे. बसीर ने बताया कि तान्या घर में राम नाम जपने के अलावा भी कुछ ना कुछ मन में बोलती रहती थी. 

