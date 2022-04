Bade Achhe Lagte Hain 2: बड़े अच्छे लगते हैं शो में दिखा कंडोम सीन, देखकर चकराए फैंस, हो रही चर्चा

सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' (Bade Achhe Lagte Hain 2) में हैं रोज कुछ ना कुछ ड्रामा या फनी चीज होती रहती है. राम और प्रिया (Ram Kapoor And Priya Sood) की जोड़ी फैंस की फेवरेट तो बन ही गई है, साथ ही दोनों की अजब-गजब बातें भी फैंस को खूब हंसाती हैं. पिछले कई दिनों से सीरियल में राम और प्रिया के बीच टेंशन चलती नजर आ रही थी. जब से प्रिया को वेदिका (Vedika) के राम की एक्स होने का पता चला है, वो परेशान है. इस सारे ड्रामे के बीच एक मजेदार सीन भी देखा जाने वाला है. इस सीन में कंडोम (Condom Scene) के पैकेट ने बड़ा रोल निभाएगा.

कंडोम पैकेट देखकर चकराए राम-प्रिया

नए एपिसोड में राम और प्रिया एक फनी मोमेंट शेयर करने वाले हैं. शिविना के भांग वाले मॉकटेल को पीने वाले सभी लोगों को अब सिर में दर्द होने वाला है. इन्हीं में से एक प्रिया भी है, जो सिर दर्द से परेशान है. प्रिया को लगता है कि राम उसे वेदिका से जुड़ी सारी बातों को मिटाना चाहता है, इसलिए उसने भांग का सहारा लिया. इसके बाद अजय कमरे में आता है और प्रिया को एक पार्सल देकर जाता है. अजय कहता है कि राम ने पार्सल प्रिया के लिए केमिस्ट से खरीदा है. जब प्रिया पार्सल को खोलती है तो उसमें से कंडोम का बॉक्स निकलता है.

ये देखकर प्रिया शॉक हो जाती है और राम को गलत समझ बैठी है. प्रिया को लगता है कि राम उसके करीब आकर उसे चीजें ठीक करना चाहता है. और अगर इतना ही काफी नहीं था तो राम भी प्रिया की कंफ्यूजन और गलतफहमी को हवा देगा. राम जब कमरे में आता है तो प्रिया को पार्सल के मंगवाने की बात को मानता है और कमरे के पर्दे बंद कर देता है. साथ ही राम कहता है कि उसने सारा दीदी से इस बारे में बात की यह. यह सब सुनकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं.

Bharti Singh ने दिया बेटी को जन्म! कॉमेडियन ने बताया मां बनने की खबरों का सच

फैंस ने लिए राम और प्रिया के मजे

वैसे भले ही प्रिया के होश कंडोम के पैकेट को देखकर उड़ गए हों. लेकिन 'बड़े अच्छे लगते हैं' के फैंस को मजा ही आ गया है. कई ट्विटर यूजर्स ने इस सीन के मजे लिए तो कई ने राम और प्रिया का मजाक बनाया है. राम के डायलॉग को सुनकर यूजर्स की हंसी नहीं रुक रही है. तो वहीं कई इसकी डबल मीनिंग भी निकाल रहे हैं.

Did I just hear Ek sec ise pakdo .. ise pakadne se kuch nahi hoga “ ofc I did . Only RK can say such things . Adorable Mr Goofball in panic mode manages to bring a big smile on Priyas face and on ours too 😍😍#BadeAchheLagteHain2 — KS (@iscreamcookiess) March 31, 2022

I can’t stop laughing looking at this especially at our confidence ki dukaan Mr Ram kapoor 🤣🤣 @NakuulMehta &@disha11parmar how did you manage to say this without cracking up ? A big thank you for this much needed laughter riot 🤣🤣#BadeAchheLagteHain2 — KS (@iscreamcookiess) March 31, 2022

Haaye tauba,I'm gonna get fired at work for rolling on the floor laughing🤣🤣🤣🤣🤣#BadeAchheLagteHain2 pic.twitter.com/sc1iW9R6nh — MultipleMadness (@MadnessMultiple) March 31, 2022

Mr.Kapoor.. Iss baat ke liye toh Sara di se baat mat karo 🤣😭

Priya my dear, you have a tough bedroom life ahead 😂😭🤭#BadeAchheLagteHain2 https://t.co/wH58yVdmFM March 31, 2022

"Tum pakro na isse... Kuch nae hoga pakad na se"



LMFAO! 🤭🤭🤣🤣



My mind on another direction.. I hate my mind 🤭🤣🙈#BadeAchheLagteHain2 #BALH2 — Poulami (@Poulami_Dutta11) March 31, 2022

Okay, so a lot of things make sense now such as:

Woh karen jo log aksar karte hai shaadi k baad? and Chaliye na kuch karte hai! My poor horny babies!! 🤣🤣🤣 #BadeAchheLagteHain2 #BALH2 #RayaKaSafar #Raya https://t.co/ioGbqw00gm — Raya and Nasha ❤️🇺🇸 (@RamandPriya) March 31, 2022

Believe me Extra dotted condom forced me to come online. Wtf even! I can't with these two! 😭#BadeAchheLagteHain2 • #BALH2 https://t.co/T4WmcZAODg — Ishita Sarkar 🕊️ (@TheIshita) March 31, 2022

I am just saying but they are nothing to be ashamed about sex. Both men and women enjoy it, should enjoy it.



Desires are a proof that you are in love and living. Nothing ‘Chee’ about it. #BadeAchheLagteHain2 #BALH2 pic.twitter.com/d9adZ7z489 — Rosa 🌹 (@Rosalinedreams) March 31, 2022

Abhishek Bachchan ने की The Kashmire Files की तारीफ, बोले- नहीं सुना बुरी फिल्म है

सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' में प्रिया और राम की कहानी काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही है. राम और प्रिया के बीच प्यार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही गलतफहमी भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है. होली के समय में वेदिका की सच्चाई जानने के बाद प्रिया ने भांग के नशे में इमोशनल होकर राम को खूब बातें सुनाई थी और खूब रोई थी. अब राम एक बार फिर प्रिया को खुद पर भरोसा दिलाने में लगा हुआ है.