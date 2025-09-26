scorecardresearch
 

BB19: आवेज के कैरेक्टर पर उठे सवाल, गर्लफ्रेंड को धोखा देने के आरोप पर भड़के, फूट-फूटकर रोए

बिग बॉस 19 के कैप्टेंसी टास्क के दौरान आवेज और बशीर के बीच पर्सनल लाइफ को लेकर विवाद हुआ. बशीर और अमाल मलिक ने आवेज की लव लाइफ पर टिप्पणी की थी. अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर आवेज का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ. बाद में बशीर और अमाल ने आवेज से माफी मांगी.

आवेज का इमोशनल ब्रेकडाउन (Photo: X @ColorsTV)
बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान काफी हंगामा हो रहा है. फरहाना भट्ट कैप्टन बनने की रेस में सबसे आगे हैं. वो पहली दावेदार बनी हैं. दूसरे कंटेंडर को चुनने के लिए बीते एपिसोड में दो टास्क हुए. पहले डीजे नाइट में कुछ दावेदारों को चुना गया. फिर मूवी नाइट दिखाई गई. जहां कंटेस्टेंट्स की पोल खुली. एक-दूसरे को लेकर जिन्होंने घर के बाहर की बातें कीं, उनका खुलासा किया गया. इस दौरान मृदुल और बशीर की क्लिप दिखाई गई.

पर्सनल लाइफ पर खुलासा, आवेज-तान्या के उड़े होश
मृदुल ने जहां तान्या मित्तल के बॉयफ्रेंड को लेकर कमेंट किया था. वहीं अमाल मलिक और बशीर ने आवेज दरबार की लवलाइफ की धज्जियां उड़ाई थीं. बशीर का दावा था कि आवेज ने गर्लफ्रेंड नगमा माजरेकर को चीट किया था. वो डबल डेटिंग कर चुके हैं. अमाल ने भी इस पर हामी भरते हुए कहा था कि आवेज रोजाना किसी ना किसी लड़की संग पर्सनल चिटचैट करते हैं.

अपने बारे में ये सब खुलासा होता देख आवेज का पारा हाई हो जाता है. उनमें और बशीर में लड़ाई होती है. आवेज टास्क खत्म होने के बाद फूट-फूटकर रोने लगते हैं. उनके दोस्त गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और प्रणीत मोरे उन्हें संभालते हुए दिखे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आवेज का इमोशनल ब्रेकडाउन
रोते हुए आवेज ने कहा- नगमा के पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. मेरे पेरेंट्स भी ये शो देख रहे हैं. नेशनल टीवी पर कौन ऐसी बातें करता है. किसी को लेकर इतने झूठे दावे करना सही नहीं है. मुझे बशीर से ज्यादा अमाल की बातें चुभ रही हैं. आवेज को उनके दोस्तों ने समझाया कि नगमा सब जानती हैं. वो अपने पेरेंट्स को इस सिचुएशन में संभाल लेंगी. उन्हें समझा देंगी. 

बशीर ने मांगी माफी
बाद में आवेज बशीर से भिड़ते हैं. दोनों के बीच बहस होती है. घरवालों के समझाने के बाद बशीर और अमाल अपनी कही गई बातों के लिए आवेज से माफी मांगते हैं. बशीर कहते हैं उन्हें और आवेज को एक-दूसरे के लिए किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी हो गई थी. उन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था. वो अपनी बातों के लिए माफी मांगते हैं. देखते हैं वीकेंड का वार में अब सलमान खान इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं. 

