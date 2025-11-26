scorecardresearch
 

Feedback

धनश्री-अर्जुन में नहीं होती बात, शो के बाद टूटा नाता, युजवेंद्र से तलाक की बात पर किया था सपोर्ट

अर्जुन बिजलानी ने बताया कि राइज एंड फॉल के बाद उनकी धनश्री वर्मा से कोई बातचीत नहीं होती. उन्होंने कहा कि उनके पास धनश्री का नंबर भी नहीं है और शो में जो बॉन्डिंग दिखी, वो वहीं तक थी.

Advertisement
X
धनश्री से बात नहीं करते अर्जुन बिजलानी (Photo: Instagram @dhanashree9 @arjunbijlani)
धनश्री से बात नहीं करते अर्जुन बिजलानी (Photo: Instagram @dhanashree9 @arjunbijlani)

एक्टर अर्जुन बिजलानी ने आखिरकार राइज एंड फॉल की को-कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात की. शो के दौरान दोनों की ट्यूनिंग अक्सर अच्छी दिखती थी, भले ही कभी-कभी उनकी बहस भी हो जाती थी. लेकिन अब अर्जुन ने बताया है कि कैमरे बंद होने के बाद उनकी इक्वेशन बदल गई है.

अर्जुन-धनश्री की नहीं होती बात 

अर्जुन से पूछा गया कि क्या शो से बाहर आने के बाद भी उनकी धनश्री वर्मा से बात होती है. इस पर नागिन स्टार ने साफ कहा कि अब उनकी धनश्री से कोई बातचीत नहीं होती.

सम्बंधित ख़बरें

please wait arjun bhai is not madam
डैशिंग लुक में नजर आए TV स्टार अर्जुन बिजलानी 
Arjun Bijlani
19 की उम्र में सिर से उठा पिता का साया, घर बेचकर किया गुजारा, कौन है ये TV स्टार? 
Arjun On Dhanshree
Arjun Bijlani ने Dhanshree Varma पर दिया बड़ा बयान! 
arjun bijlani
40 दिन, 200 कैमरों के सामने कोई झूठा नहीं हो सकता, जीत के बाद इमोशनल हुए अर्जुन 
tv actor arjun bijlani wins rise and fall season 1
अर्जुन बिजलानी बने 'राइज एंड फॉल' के विजेता, जीते 30 लाख 

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा,“मैं अब उनसे बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास उनका नंबर ही नहीं है, सच में.” उन्होंने आगे कहा,“जो शो में था, वही था. और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनसे बात करने या संपर्क में रहने की कोशिश की हो. वो अपना काम कर रही हैं.”

अर्जुन और धनश्री का बॉन्ड

शो में दोनों को अक्सर एक-दूसरे के साथ समय बिताते और सपोर्ट करते देखा गया था. एक एपिसोड में धनश्री तब टूट गई थीं जब उन्होंने अपने एक्स-पति और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बारे में बताया था और दावा किया था कि वो धोखा दे रहे थे.

Advertisement

इस बारे में बात करते हुए अर्जुन ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उनके एक नॉर्मल से कन्सर्न को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. उन्होंने कहा,“वो रो रही थीं और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बता रही थीं. मैं बस सुन रहा था और शांति से अपना नजरिया रख रहा था, क्योंकि ये सामान्य बातचीत थी.” 

उन्होंने आगे कहा, “मैंने ये गेम के लिए नहीं किया. मेरे लिए वो एक इंसानियत का पल था. उसने अपनी निजी लाइफ सबके सामने बताई- मैं कभी ऐसा नहीं करता.”

अर्जुन बिजलानी राइज एंड फॉल सीजन 1 के विनर रहे. वहीं धनश्री तीसरे नंबर पर थीं. शो में पावर स्टार पवन सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो कुछ ही हफ्तों बाद बाहर हो गए थे. उन्होंने काम की वजह से शो छोड़ने का फैसला लिया था. पवन और धनश्री की केमिस्ट्री शो में खूब पसंद की गई थी. शो को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement