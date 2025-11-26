धनश्री-अर्जुन में नहीं होती बात, शो के बाद टूटा नाता, युजवेंद्र से तलाक की बात पर किया था सपोर्ट

एक्टर अर्जुन बिजलानी ने आखिरकार राइज एंड फॉल की को-कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात की. शो के दौरान दोनों की ट्यूनिंग अक्सर अच्छी दिखती थी, भले ही कभी-कभी उनकी बहस भी हो जाती थी. लेकिन अब अर्जुन ने बताया है कि कैमरे बंद होने के बाद उनकी इक्वेशन बदल गई है.

अर्जुन-धनश्री की नहीं होती बात

अर्जुन से पूछा गया कि क्या शो से बाहर आने के बाद भी उनकी धनश्री वर्मा से बात होती है. इस पर नागिन स्टार ने साफ कहा कि अब उनकी धनश्री से कोई बातचीत नहीं होती.

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा,“मैं अब उनसे बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास उनका नंबर ही नहीं है, सच में.” उन्होंने आगे कहा,“जो शो में था, वही था. और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनसे बात करने या संपर्क में रहने की कोशिश की हो. वो अपना काम कर रही हैं.”

अर्जुन और धनश्री का बॉन्ड

शो में दोनों को अक्सर एक-दूसरे के साथ समय बिताते और सपोर्ट करते देखा गया था. एक एपिसोड में धनश्री तब टूट गई थीं जब उन्होंने अपने एक्स-पति और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बारे में बताया था और दावा किया था कि वो धोखा दे रहे थे.

इस बारे में बात करते हुए अर्जुन ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उनके एक नॉर्मल से कन्सर्न को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. उन्होंने कहा,“वो रो रही थीं और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बता रही थीं. मैं बस सुन रहा था और शांति से अपना नजरिया रख रहा था, क्योंकि ये सामान्य बातचीत थी.”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने ये गेम के लिए नहीं किया. मेरे लिए वो एक इंसानियत का पल था. उसने अपनी निजी लाइफ सबके सामने बताई- मैं कभी ऐसा नहीं करता.”

अर्जुन बिजलानी राइज एंड फॉल सीजन 1 के विनर रहे. वहीं धनश्री तीसरे नंबर पर थीं. शो में पावर स्टार पवन सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो कुछ ही हफ्तों बाद बाहर हो गए थे. उन्होंने काम की वजह से शो छोड़ने का फैसला लिया था. पवन और धनश्री की केमिस्ट्री शो में खूब पसंद की गई थी. शो को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था.

