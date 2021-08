KKK11 से एलिमिनेट हुईं अनुष्का सेन, यूजर्स बोले- फाइटर हो तुम

खतरों के खिलाड़ी 11 इस बार काफी अलग रहा. शो में पहली बार सभी कंटेस्टेंट्स को एक ही टास्क एक साथ परफॉर्म करने का मौका दिया गया. अलग-अलग टास्क में बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेस्टेंट को एक-एक करके सेव किया गया. लास्ट में एलिमिनेशन स्टंट में अर्जुन बिजलानी, वरुण सूद और अनुष्का सेन के बीच फेस ऑफ हुआ, जिसमें अनुष्का हार गईं.

शो से एलिमिनेट हुईं अनुष्का सेन

एलिमिनेशन स्टंट में तीनों कंटेस्टेंट्स को हैंगिंग प्लेटफॉर्म पर बैलेंस मेंटेन करके फ्लैग कलेक्ट करने थे और लास्ट में जंप करना था. वरुण सूद ने सबसे पहले टास्क किया और पूरा भी किया. वरुण के बाद अर्जुन बिजलानी ने भी टास्क पूरा किया. अंत में अनुष्का ने टास्क परफॉर्म किया, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर गईं. टास्क पूरा ना करने की वजह से इस हफ्ते अनुष्का को शो से एलिमिनेट होना पड़ा है.

अनुष्का के एलिमिनेशन पर फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

अनुष्का भले ही शो से एलिमिनेट हो गई हैं. लेकिन उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है. शो में अनुष्का की परफॉर्मेंस से फैंस काफी इंप्रेस हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी छोटी होते हुए भी उन्होंने रेंगने वाले कीड़े, ऊंचाई, करंट, पानी और बहुत सी चीजों का सामना किया. उनकी जर्नी यहां खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. हमें उनपर गर्व है."

Being such a young girl she fighted with creepy crawlies, height, current, water and much more. Her journey ends here but she has inspired a millions of people through her journey. We are so proud of her all hearts to #AnushkaSen ❤️ #KKK11 pic.twitter.com/CmerSw1C0i — Anushka Sen Official FC💎 (@ItsTeamAnushka) August 29, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, अनुष्का के एलिमिनेशन पर रोहित सर ने कहा- "परफॉर्म किया, लेकिन जाना पड़ा. फाइटर हो तुम. तुम पर गर्व है. तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी करो ऐसे ही करना."

#RohitShetty sir when #AnushkaSen got eliminated: Perform kiya but jaana pada lekin fighter ho tum! So proud of you! All the best for your future and jo bhi karo aaise hi karna daring❤️



Thank you so much sir for your these beautiful lines☺️❤️#KKK11 pic.twitter.com/kcpkRiDT9J — Anushka Sen Official FC💎 (@ItsTeamAnushka) August 29, 2021

I love you so much ANUSHKA you mean the world to me queen ❤😘 @anushkasen_04 #Anushkasen!! Always remember you are loved by millions 💜😘 pic.twitter.com/mBX6a6ogXp — senxblossoms 💕 (@senxblossoms) August 29, 2021

#AnushkaSen started 10 secs later but gave a tough fight to each and every opponent there. This is our girl!! Well done @anushkasen_04 ❤️



"Anushka ne tough fight diya na"#AnushkaSen | #Anushkians pic.twitter.com/TpyymAW8SE — Team Anushka Sen Official💎 (@TeamAnushkaSen_) August 29, 2021

Anushka has done so much in this age, think before judging, she is very hardworking and brave...proud of her.#AnushkaSen#RahulVaidya #RKVians — Rìtwìk (@gamer_rkv) August 29, 2021