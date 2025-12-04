scorecardresearch
 
TRP चार्ट में बड़ा उलटफेर, लाफ्टर शेफ ने दी सास बहू-'बिग बॉस 19' को टक्कर

टीआरपी की रेस में इस हफ्ते काफी बदलाव नजर आए हैं. अनुपमा जहां नंबर 1 पर बना हुआ है, वहीं नए शोज भी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में सलमान के शो 'बिग बॉस 19' का क्या हाल है?

इस हफ्ते टीआरपी चार्ट्स का कैसा रहा हाल? (Photo: Screengrab)
इस हफ्ते टीआरपी चार्ट्स का कैसा रहा हाल? (Photo: Screengrab)

टेलीविजन की दुनिया में हमें हर रोज बदलाव देखने मिलते हैं. नई कहानियां जो असर शो पर डालती हैं, वो उसकी टीआरपी पर भी पड़ता है. हमने ऐसा कई बार देखा है कि शोज में नया ट्रैक डाला जाता है, जिससे ऑडियंस का ध्यान खींचा जाए. इस काम में पिछले काफी सालों से 'अनुपमा' शो बाजी मारता आया है.

टॉप 10 की रेस में कौन-कौनसे शोज हैं शामिल?

'अनुपमा' जबसे ऑन-एयर हुआ है, तभी से टीआरपी चार्ट्स में नंबर 1 बना रहा है. ये शो साल 2020 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इसने लगातार सफलता देखी है. हर हफ्ते की तरह, इस हफ्ते भी शो टीआरपी में नंबर 1 पर है. उसके बाद, एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' है, जो नंबर 2 पर कायम है. 

स्मृति ईरानी जबसे तुलसी बनकर वापस आई हैं, हर कोई उन्हें देखकर खुश हुआ है. टीआरपी चार्ट्स में इस हफ्ते बड़ा उलटफेर देखने मिला है. दर्शकों का फेवरेट कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ' अपने नए सीजन के साथ टीवी पर वापस आया, जिसने आते ही धमाका किया. इस हफ्ते शो टीआरपी रेस में नंबर 3 पर दिखाई दिया. इस रियलिटी शो ने स्टार प्लस के दो शोज 'उड़ने की आशा' और 'ये रिश्ता कहलाता है' को भी पछाड़ा. 

'उड़ने की आशा' पिछले हफ्ते तीसरे नंबर पर था, 'वहीं ये रिश्ता...' चौथे नंबर पर. लेकिन इस हफ्ते दोनों शोज एक-एक नंबर नीचे खिसक चुके हैं. इनके अलावा बाकी शोज जैसे 'तुम से तुम तक', 'वसुधा' और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भी टॉप 10 की रेस में बने हुए हैं.

क्या है 'बिग बॉस 19' का हाल?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को दो हफ्तों पहले फैमिली वीक के कारण बड़ा फायदा मिला था. इसके बाद उम्मीद जताई गई कि चूंकि शो अपने अंतिम पढ़ाव पर है, इसलिए इसकी टीआरपी और बढ़ सकती है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने मिला. लगातार तीसरे हफ्ते 'बिग बॉस 19' नंबर 10 पर बना हुआ है. 

'बिग बॉस 19' का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है, जिसपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. पिछले 15 हफ्तों से चला आ रहा ये शो, आखिर कौन जीतेगा, ये हर कोई जानने के लिए बेताब है. सोशल मीडिया पर फिनाले से पहले फैन वॉर चालू हो चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन किसके सिर पर बिग बॉस का ताज सजेगा. 

