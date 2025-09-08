'टॉक्सिक' रूपाली गांगुली की वजह से को-एक्टर्स ने छोड़ा 'अनुपमा'? प्रोड्यूसर बोले- वो सॉफ्ट टार्गेट...

अनुपमा फेम रुपाली गांगुली पर कई उंगलियां उठती हैं. कहा जाता है कि उनकी वजह से कई एक्टर्स को शो छोड़ना पड़ता है. अब शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने हाल ही में रूपाली का पक्ष लिया. उन्होंने दोनों की 21 साल पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कुछ को-स्टार्स रूपाली को ‘इनसिक्योर’ और ‘टॉक्सिक’ कह देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने उनके शुरुआती दिनों की बातें भी याद कीं.

कैसे हुई थी रूपाली से मुलाकात?

स्क्रीन से बातचीत में राजन ने याद किया कि 1999 में वह पहली बार रूपाली से मिले थे. उस समय रूपाली के पास पैसों की बहुत कमी थी. वो 'दिल है कि मानता नहीं' का ऑडिशन देने वर्ली से जुहू तक पैदल जाती थीं. राजन ने बताया, “उस समय मैंने उन्हें खास गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उन्हें रोल बहुत पसंद था और वे काफी उत्साहित थीं. उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक मौका दीजिए. आखिरकार मैंने उन्हें कास्ट कर लिया. वो अक्सर मुझे बताती रहती हैं कि आप मुझे पहले बाहर ही खड़ा रखते थे. उसके 21 साल बाद हमने फिर अनुपमा में साथ काम किया.”

अनुपमा से कैसे हुआ कमबैक?

राजन ने बताया कि अनुपमा शुरू होने से पहले रूपाली अपनी पर्सनल लाइफ में काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. वह शादीशुदा थीं, बेटे रुद्रांश का जन्म हो चुका था और वह घर-परिवार में व्यस्त रहती थीं. राजन बोले,“उस समय उनका वजन भी बढ़ गया था और वह पूरी तरह से मां की जिम्मेदारी में थीं. लेकिन सेट पर उनकी बच्चानुमा एनर्जी आज तक बनी हुई है. अगर उनके पति अश्विन और बेटा उन्हें सपोर्ट न करते तो यह मुश्किल होता. रूपाली ने अनुपमा के लिए अपनी बहुत-सी निजी चीजें बलिदान कर दीं.”

राजन ने यह भी बताया कि चैनल शुरू में रूपाली को लेने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उन्होंने डटकर उनका नाम आगे रखा.

असली मां चाहिए - राजन ने लगाई थी रूपाली की डांट

राजन ने कहा कि शुरुआत में रूपाली बहुत परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रही थीं. जैसे बार-बार साड़ी और बाल ठीक करना, टचअप करना. राजन बोले, “मैंने उन्हें डांटा और कहा कि मुझे एक ऐसी मां चाहिए जो 25 साल से बच्चों और घर में व्यस्त है, जिसकी शक्ल पर थकान हो, बाल बिखरे हों और शरीर में मसालों-तेल की खुशबू हो. मुझे कोई ग्लैमरस औरत नहीं चाहिए थी. धीरे-धीरे उन्होंने इस किरदार की असली आत्मा को समझ लिया.” राजन ने इसे रूपाली का ऐतिहासिक कमबैक बताया, जो बहुत कम टीवी कलाकारों को मिल पाता है.

को-एक्टर्स ने की आलोचना, लगाए इल्जाम

हाल में रूपाली गांगुली को उनके कुछ को-स्टार्स ने आड़े हाथों लिया था. इस पर राजन शाही ने कहा, ''जब लोग रूपाली के बारे में बुरा बोलते हैं, उन्हें मीडिया कवर करती है. मैं उस एक्टर को जानता हूं जो पत्रकारों को घर बुलाकर शो के बारे में बुरा-भला बोलता था. मैंने उसे सेट से बाहर निकाल दिया था. उसके बाद उसने शो के खिलाफ कैंपेन चलाया. पर सच यह है कि रूपाली सॉफ्ट टार्गेट हैं. उनके बारे में बोलोगे तो तुम्हें तुरंत फोकस मिलेगा.''

राजन ने माना कि रूपाली भी परफेक्ट नहीं हैं और सेट पर छोटी-मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन लोगों की निगेटिव बातें ज्यादातर सिर्फ चर्चा बटोरने के लिए होती हैं. “कई लोग सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ बोलते हैं क्योंकि उनके पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं होती. हम लोग कभी-कभी उनकी हरकतों पर हंसते हैं.”

बता दें, तमाम कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद अनुपमा आज भी टीआरपी की लिस्ट में नंबर वन पर बना हुआ है.

