KBC 13 Registration: कोरोना वैक्सीन से जुड़ा दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं जवाब?

एक्टर अमिताभ बच्चन पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन के साथ जल्द ही आने वाले हैं. मेकर्स के मुताबिक, इस बार डिजिटल सलेक्शन और स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉलो किया जाएगा. शो के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. 10 मई रात 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई. अब अमिताभ ने रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा सवाल पूछ लिया है.

क्या है सवाल?

रूस के पहले कोविड 19 वैक्सीन का क्या नाम है?

ऑप्शन हैं- A- औरा V,B- स्पुतनिक V,C- वोस्तोक 1, D- फोबोस.

सही जवाब है- B- स्पुतनिक V.

मालूम हो कि रजिस्ट्रेशन के लिए पहला सवाल था- किनकी जयंती के सम्मान में 23 जनवरी को भारत सरकार ने 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब था- सुभाष चंद्र बोस. बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति में सिर्फ एसएमएस या सोनी लिव एप के जरिए ही भाग लिया जा सकता है. प्रतियोगी का वही उत्तर माना जाएगा, जो उसने पहले मोबाइल नंबर या पहले माध्यम (एसएमएस या सोनी लिव एप) के जरिए दिया होगा.



मोगेंबो का पोता होकर भी नहीं मिला काम, वर्धन पुरी ने सुनाई स्ट्रगल स्टोरी



गोविंदा की भांजी ने शेयर की वैक्सीन लगवाते हुए फोटो, लोग बोले- ओवरएक्टिंग की दुकान



कौन बनेगा करोड़पति एक टेलीविजन गेम शो है. ये ब्रिटिश प्रोग्राम Who Wants to Be a Millionaire? पर बेस्ड है. केबीसी के अब तक 12 सीजन आ चुके हैं. शो को भरपूर प्यार मिला है. ये 2000 में शुरू हुआ था. अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट कर रहे हैं. बीच में शाहरुख ने भी इसे होस्ट किया था, लेकिन शो को उतनी सक्सेस नहीं मिली, जितनी अमिताभ के रहते मिलती है. अमिताभ बच्चन को फैंस काफी पसंद करते हैं.