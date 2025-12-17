TGIKS: कपिल शर्मा ने लगवाए ठहाके, सुनील ग्रोवर ने किया फ्लर्ट, हंस-हंस कर बेहाल हुईं प्रियंका चोपड़ा

बस 3 दिन का इंतजार और द ग्रेट इंडियन कपिल शो का आगाज होने वाला है. हाल ही में इसका प्रोमो रिलीज किया गया. शो के पहले एपिसोड की शुरुआत ग्लोबल स्टार, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के अपीयरेंस से होगी. इसकी झलक देख फैंस दीवाने हो रहे हैं. यूजर्स अपना एक्साइटमेंट शो करते हुए कह रहे हैं कि अब आएगा ना मजा.

कपिल की गेस्ट बनीं प्रियंका चोपड़ा

कपिल शर्मा के हिट कॉमेडी शो का ये चौथा सीजन होगा. जहां वो फिर से फैंस को एंटरटेन करते नजर आएंगे. कपिल कहते हैं- इसमें चार गुना मस्ती, मैडनेस और मजा होने वाला है. शो में प्रियंका चोपड़ा पहली गेस्ट के तौर पर नजर आएंगी. इसका फर्स्ट एपिसोड 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर 8 बजे से स्ट्रीम किया जा सकेगा.

प्रोमो में प्रियंका के साथ कपिल और सुनील ग्रोवर फ्लर्ट करते नजर आए. हालांकि प्रियंका भी कपिल को जवाब देने में पीछे नहीं रहीं. कपिल ने प्रियंका से इंग्लिश में बात की और कहा कि मेरी फिल्म आई है, जिसके लिए मैं फिट हुआ. अब आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकती हैं. लेकिन जब प्रियंका ने अपनी अंग्रेजी में बात करनी शुरू की तो कपिल की बोलती बंद हो गई.

शो का प्रोमो जारी कर लिखा गया- मस्तीवर्स में देसी गर्ल की एंट्री होने वाली है.

कपिल-सुनील ने किया फ्लर्ट

प्रियंका जब पूछती हैं कि- अगर आप एक सुबह उठें और पता चले कि आप प्रियंका चोपड़ा हैं? तो कपिल कहते हैं- मैं पहला फोन कपिल शर्मा को लगाऊंगा और कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया. मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो. प्रियंका शो पर फुल ऑन एंजॉय करती नजर आती हैं, वो कहती हैं- मैं भूल गई थी कि कितना हंसते हैं शो पर. वहीं जब कपिल पूछते हैं कि निक जोनस से आप कैसे मिली थीं, कबूतर ने चिट्ठी भेजी थी. तो प्रियंका बताती हैं कि हां ट्विटर की चिड़िया ने भेजी थी. तब कपिल कहते हैं- हम करते हैं तो जेल हो गई, सजन परदेसी हो गए.

हालांकि प्रियंका से फ्लर्ट करने में सुनील ग्रोवर भी पीछे नहीं रहते हैं. वो कहते हैं- दुनिया में कितने भी लैपटॉप आ जाएं, लेकिन जो बात पीसी में है वो किसी में नहीं. वो प्रियंका के साथ डांस भी करते दिखते हैं.

शो में हर बार की तरह कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू और राजीव ठाकुर भी नजर आएंगे. तो देखना दिलचस्प होगा कि सभी मिलकर इस चौथे सीजन में कितना रंग जमाते हैं.

