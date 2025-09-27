scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: सुनीता ने मांगी एक्ट्रेस की गोद भराई की मन्नत, यूट्यूबर पर चिल्लाए अशनीर ग्रोवर

शनिवार के दिन बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से कई रोचक खबरें सामने आईं. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक्ट्रेस संभावना सेठ की गोदभराई इवेंट में पहुंची जहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना की. वहीं राइज एंड फॉल में होस्ट अशनीर ग्रोवर का गुस्सा आरुष भोला पर फूट पड़ा.

Advertisement
X
सुनीता आहूजा, अशनीर ग्रोवर (Photo: Instagram @officialsunitaahuja/madsj30)
सुनीता आहूजा, अशनीर ग्रोवर (Photo: Instagram @officialsunitaahuja/madsj30)

एंटरटेनमेंट की दुनिया से चटपटी खबरें लेकर हम आज आपके सामने फिर हाजिर हैं. बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ नया घटता ही रहता है. 90s के सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी नवरात्री के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ के घर उनकी पहुंची जहां उन्होंने उनके साथ डांस किया और संभावना गोद भराई जल्द हो इसके लिए मन्नत मांगी.

वहीं 'राइज एंड फॉल' में होस्ट अशनीर ग्रोवर का गुस्सा आरुष भोला पर तब फूटा जब यूट्यूबर ने उनके साथ बदतमीजी से बात की. बातों-बातों में अशनीर ने आरुष से घर छोड़ने की भी बात कह डाली.  

धनश्री को हुआ प्यार, शो में एक्टर संग बढ़ी नजदीकियां? बोलीं- जो वो बोलेगा...

सम्बंधित ख़बरें

Govinda wife Sunita Ahuja
सुर्ख लाल साड़ी, माथे में सिंदूर लगाकर सुनीता ने ल‍िए मां से आशीर्वाद, की पूजा-अर्चना  
Sunita Ahuja and husband Govinda
Sunita ने बताया शादी के बाद कैसे सुपरस्टार बने थे Govinda! 
Farah के शो में जज बनीं Govinda की पत्नी Sunita Ahuja! 
Sunita Ahuja son Yashvardhan Ahuja
'सैयारा से बेहतर होगी मेरे बेटे की फिल्म', यशवर्धन के डेब्यू पर बोलीं गोविंदा की पत्नी सुनीता 
Govinda wife Salman Khan big boss 19
Film Wrap: टूट रही गोविंदा-सुनीता की शादी? बिग बॉस 19 में 4 कंटेस्टेंट के नाम हुए कंफर्म 

राइज एंड फॉल शो में धनश्री और अरबाज पटेल की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई है. कई लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अरबाज की बातें सुनती हैं. ऐसे में उन्हें शक है कि कहीं धनश्री को अरबाज से प्यार हो गया है.

रानी ने क्यों पहनी थी बेटी आदिरा के नाम की चेन? तस्वीर वायरल होने पर कहा शुक्र‍िया

रानी मुखर्जी ने इंडिया टुडे कॉन्कलेव में अपनी बेटी आदिरा के नाम की चेन पहनने का असली कारण बताया. उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी को अपने साथ अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं ला सकती थीं, इसलिए उन्होंने वो चेन पहनी.

Advertisement

लक्ष्य को पकड़कर बाइक पर बैठीं अनन्या पांडे, देखा हैदराबाद का चारमीनार 

एक्टर लक्ष्य और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अगली फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में कर रहे हैं. इस दौरान दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अनन्या लक्ष्य संग बाइक पर बैठकर चारमीनार के चक्कर लगा रही हैं.

'15-20 मिनट में खत्म हो गया सारा खेल', कैसे हुई शेफाली की मौत, पति पराग ने बताया

पराग त्यागी ने अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला के आखिरी पलों को याद किया. उन्होंने बताया कि शेफाली बेहोश हो गई थीं. वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, लेकिन जबतक वो हॉस्पिटल पहुंची तबतक एक्ट्रेस अपना शरीर छोड़ चुकी थीं.

'हर बात में गालियां', अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, गुस्से से बोले- हुनर को बर्बाद...

सलमान खान वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान अमाल मलिक पर गुस्सा होते नजर आएंगे. शो के नए प्रोमो में सलमान कहते हैं कि अमाल हर समय गालियां देते रहते हैं और दूसरों के परिवार को गलत कहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement