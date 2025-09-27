Film Wrap: सुनीता ने मांगी एक्ट्रेस की गोद भराई की मन्नत, यूट्यूबर पर चिल्लाए अशनीर ग्रोवर

एंटरटेनमेंट की दुनिया से चटपटी खबरें लेकर हम आज आपके सामने फिर हाजिर हैं. बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ नया घटता ही रहता है. 90s के सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी नवरात्री के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ के घर उनकी पहुंची जहां उन्होंने उनके साथ डांस किया और संभावना गोद भराई जल्द हो इसके लिए मन्नत मांगी.

वहीं 'राइज एंड फॉल' में होस्ट अशनीर ग्रोवर का गुस्सा आरुष भोला पर तब फूटा जब यूट्यूबर ने उनके साथ बदतमीजी से बात की. बातों-बातों में अशनीर ने आरुष से घर छोड़ने की भी बात कह डाली.

धनश्री को हुआ प्यार, शो में एक्टर संग बढ़ी नजदीकियां? बोलीं- जो वो बोलेगा...

राइज एंड फॉल शो में धनश्री और अरबाज पटेल की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई है. कई लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अरबाज की बातें सुनती हैं. ऐसे में उन्हें शक है कि कहीं धनश्री को अरबाज से प्यार हो गया है.

रानी ने क्यों पहनी थी बेटी आदिरा के नाम की चेन? तस्वीर वायरल होने पर कहा शुक्र‍िया

रानी मुखर्जी ने इंडिया टुडे कॉन्कलेव में अपनी बेटी आदिरा के नाम की चेन पहनने का असली कारण बताया. उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी को अपने साथ अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं ला सकती थीं, इसलिए उन्होंने वो चेन पहनी.

लक्ष्य को पकड़कर बाइक पर बैठीं अनन्या पांडे, देखा हैदराबाद का चारमीनार

एक्टर लक्ष्य और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अगली फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में कर रहे हैं. इस दौरान दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अनन्या लक्ष्य संग बाइक पर बैठकर चारमीनार के चक्कर लगा रही हैं.

'15-20 मिनट में खत्म हो गया सारा खेल', कैसे हुई शेफाली की मौत, पति पराग ने बताया

पराग त्यागी ने अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला के आखिरी पलों को याद किया. उन्होंने बताया कि शेफाली बेहोश हो गई थीं. वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, लेकिन जबतक वो हॉस्पिटल पहुंची तबतक एक्ट्रेस अपना शरीर छोड़ चुकी थीं.

'हर बात में गालियां', अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, गुस्से से बोले- हुनर को बर्बाद...

सलमान खान वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान अमाल मलिक पर गुस्सा होते नजर आएंगे. शो के नए प्रोमो में सलमान कहते हैं कि अमाल हर समय गालियां देते रहते हैं और दूसरों के परिवार को गलत कहते हैं.

