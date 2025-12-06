Film Wrap: सात फेरों के बाद सारा खान ने किया निकाह, क्रिकेटर से बने एक्टर ने 24 घंटे पी थी शराब

मनोरंजन की दुनिया काफी अनोखी है. ये हर दिन आपको अलग-अलग कहानियों से सरप्राइज करती है. शनिवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ. टीवी की दुनिया में मशहूर एक्ट्रेस सारा खान ने कृष पाठक संग सात फेरे लेने के बाद, निकाह किया. उन्होंने अपनी निकाह की तस्वीरें शेयर कीं जो काफी वायरल हुई.

वहीं, क्रिकेटर से एक्टर बने सलिल अंकोला ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में तीन बार मरते-मरते बचे. क्योंकि वो अपना गम भुलाने के लिए 24 घंटे शराब पीते थे. उनकी कहानी ने कई लोगों को इमोशनल किया.

दूसरे धर्म में रचाई एक्ट्रेस ने शादी, मां को 'बॉयफ्रेंड' पर नहीं था भरोसा, बोलीं- वो नहीं करेगा

सोहा अली खान बताती हैं कि उनकी मां शर्मिला टैगोर ने उन्हें कुणाल खेमू संग शादी करने से पहले बताया था कि उन्हें एक्टर पर भरोसा नहीं था. उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि कुणाल उनकी बेटी से शादी करेंगे.

TV की मशहूर एक्ट्रेस ने खरीदा करोड़ों का घर, पति-बेटे संग किया गृह प्रवेश, Video

देवोलीना भट्टाचार्जी ने नया घर खरीदा, जिसमें उन्होंने हाल ही में गृहप्रवेश किया. एक्ट्रेस ने इसका वीडियो शेयर करके अपने नए आशियाने की झलक भी दिखाई.

पहली पत्नी को गोद में लेकर झूमा यूट्यूबर, 5वें बच्चे का बनेगा पिता, दूसरी वाइफ ने किया रिएक्ट

यूट्यूबर अरमान मलिक का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी पहली पत्नी को गोद में लिए खड़े दिखे. अरमान की पहली पत्नी प्रेग्नेंट हैं और वो पांचवी बार पिता बनने वाले हैं.

'धुरंधर' की धमाकेदार ओपनिंग, बढ़ती डिमांड के चलते बढ़ाए गए एक्स्ट्रा शोज, देर रात भी दिखा क्रेज

रणवीर सिंह की धुरंधर थिएटर्स में कमाल दिखा रही है. इसकी बढ़ती डिमांड के चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शोज बढ़ाने का फैसला किया. मुंबई में फिल्म के शोज आधी रात तक भी लगे हुए हैं.

'मैं इस बार बिग बॉस 19 नहीं देख रहा...', बोले एल्विश यादव, मेकर्स पर कसा तंज?

बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव ने कहा कि वो इस बार का बिग बॉस सीजन नहीं देख रहे हैं. उनके कमेंट से फैंस को लग रहा है कि वो शो के मेकर्स पर तंज कस रहे हैं.

