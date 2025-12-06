'धुरंधर' की धमाकेदार ओपनिंग, बढ़ती डिमांड के चलते बढ़ाए गए एक्स्ट्रा शोज, देर रात भी दिखा क्रेज

डायरेक्टर आदित्य धर ने एक बार फिर दर्शकों को थिएटर्स तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद उनकी फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स में कमाल कर रही है. इसे देखने के लिए फैंस के बीच पहले से ही माहौल काफी जबरदस्त बना हुआ था. फिल्म की रिलीज के बाद, इसे देखने के लिए फैंस की बेकरारी भी दिखी.

'धुरंधर' की दीवानगी ने बढ़ाए शोज

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में काफी पीछे थी. सभी को उम्मीद थी कि फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन उतना शानदार नहीं होगा. लेकिन 5 दिसंबर को रिलीज के बाद जो हुआ, वो किसी ने नहीं सोचा था. 'धुरंधर' ने ओपनिंग डे 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म की ऑक्यूपेंसी शाम के वक्त सबसे ज्यादा देखी गई. चूंकि फिल्म को हर तरफ से पॉजिटिव ही रिव्यूज मिले, इसलिए इसके लगभग सभी शोज हाउसफुल नजर आए.

दिल्ली और मुंबई में 'धुरंधर' के सबसे ज्यादा शोज लगभग हाउसफुल देखे गए. थिएटर्स में इस वक्त धनुष की 'तेरे इश्क में' भी लगी है, जो इसके साथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. मगर 'धुरंधर' उसे भी तगड़ी कमाई कर गई. अब इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शोज की संख्या बढ़ाने का फैसला किया. मुंबई में 'धुरंधर' के शोज 24 घंटे तक थिएटर्स में लगे रहेंगे.

रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो मुंबई के कई थिएटर्स में 'धुरंधर' के शोज देर रात 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगे हैं. मुंबई के कुछ नामी थिएटर्स जैसे पीवीआर संगम में रात 1.30, तो इरोस में सुबह 6 बजे के लिए 'धुरंधर' के आईमैक्स शोज लगे हैं. वहीं दिल्ली एनसीआर में संडे के दिन 'धुरंधर' का आखिरी शो रात 11.55 बजे लगा है. ऐसे में अब अगर 'धुरंधर' इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, तो बाकी शहरों में भी इसके शोज बढ़ने की उम्मीद है.

बात करें रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' की, तो ये फिल्म रणवीर के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई. इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर.माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, राकेश बेदी और गौरव गेरा जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये इसकी कहानी का पहला पार्ट हैं, जिसका दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगा.

