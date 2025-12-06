scorecardresearch
 
दूसरे धर्म में रचाई एक्ट्रेस ने शादी, मां को 'बॉयफ्रेंड' पर नहीं था भरोसा, बोलीं- वो नहीं करेगा

सोहा ने अपनी हिट पॉडकास्ट सीरीज 'ऑल अबाउट हर' के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी मां की कुणाल संग उनके रिश्ते पर रिएक्शन को याद किया. सोनाक्षी सिन्हा और रिलेशनशिप एक्सपर्ट कस्तूरी महंता से बातचीत के दौरान उन्होंने किस्सा सुनाया.

सोहा अली खान ने सुनाया मां शर्मिला टैगोर से जुड़ा किस्सा (Photo: Instagram/@sakpataudi)
सोहा अली खान बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं. दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर की बेटी और सैफ अली खान की छोटी बहन सोहा अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा का हिस्सा बनी हैं. अब सोहा ने बताया है कि एक एक समय पर उनकी मां शर्मिला को भरोसा नहीं था कि एक्टर कुणाल खेमू उनसे शादी करेंगे. सोहा ने याद किया कि शर्मिला ने उनसे कहा था, 'तुमने सारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया.'

शर्मिला को नहीं था भरोसा

सोहा ने अपनी हिट पॉडकास्ट सीरीज 'ऑल अबाउट हर' के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी मां की कुणाल संग उनके रिश्ते पर रिएक्शन को याद किया. सोनाक्षी सिन्हा और रिलेशनशिप एक्सपर्ट कस्तूरी महंता से बातचीत के दौरान उन्होंने किस्सा सुनाया. सोहा ने कहा, 'कुणाल और मैं शादी से पहले सात साल तक रिश्ते में थे. शादी से दो साल पहले हम साथ लिव इन में रहने लगे थे. तभी मेरी मां ने कहा, 'अब यह तुमसे शादी नहीं करेगा. तुमने सारा इंटरेस्ट ही ले लिया'. और मुझे लगा, 'शायद वह सही कह रही हैं.''

उन्होंने आगे कहा, 'हम (कुणाल और मैं) वैसे भी शादी के आइडिया में बहुत जुड़े हुए नहीं थे. कुणाल ने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है और मुझे भी लगा कि शायद यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है. आखिरकार चूंकि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि चलो शादी कर ही लेते हैं.' सोहा ने शेयर किया कि आखिरकार उनके परिवारों की इच्छा ने उन्हें शादी के लिए राजी किया. उन्होंने कहा, 'मेरी मां ने भी जोर दिया कि पुरुषों को थोड़ा धक्का चाहिए, वरना वे तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहेंगे.'

सोहा और कुणाल की पहली मुलाकात 'ढूंढते रह जाओगे' के सेट पर हुई थी. 2009 में दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी. छह साल साथ रहने के बाद कपल ने 2015 में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली थी. 2017 में उन्होंने अपनी बेटी इनाया नाओमी खेमू का स्वागत किया. सोहा पिछली बार डायरेक्टर विशाल फुरिया की हॉरर फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थीं. कुणाल, जल्द नेटफ्लिक्स सीरीज 'सिंगल पापा' में नजर आएंगे, जो 12 दिसंबर को रिलीज होगी.

