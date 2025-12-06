scorecardresearch
 
'मैं इस बार बिग बॉस 19 नहीं देख रहा...', बोले एल्विश यादव, मेकर्स पर कसा तंज?

बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव ने हाल ही में इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया. जब उनसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि चल रहे बिग बॉस सीजन 19 में कौन जीत सकता है? इस पर उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया.

बिग बॉस 19 पर बोले एल्विश यादव (Photo: Instagram/@elvish_yadav)
टीवी का सबसे रियलिटी और कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 काफी चर्चा में बना हुआ है. कल यानी 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का फिनाले होने वाला है. अमाल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल की किस्मत का फैसला कल होगा.  इस बीच एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 को लेकर बड़ा बयान दिया है.

रविवार को बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले इंडिया टुडे ने एक्टर-इंफ्लुएंसर एल्विश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूछा कि इस बार कौन ट्रॉफी जीत सकता है? इस पर उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया.

एल्विश ने मजाक में कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो कटारिया जीत जाएगा.' यह उनके दोस्त और इन्फ्लुएंसर लवकेश कटारिया के बारे में था, जो बिग बॉस OTT 3 में कंटेस्टेंट थे.

बिग बॉस 19 पर क्या बोले एल्विश?
एल्विश यादव ने कहा, ' मैं इस बार बिग बॉस 19 नहीं देख रहा. मुझे नहीं पता इस बारी कौन बचा है कौन नहीं. बस मुझे इतना पता है कि मेरा दोस्त मृदुल आउट हो गया. उसके बाद मैं मालती को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि राहुल और दीपक मेरे अच्छे दोस्त हैं. उसके बाद वो भी एविक्ट हो गईं. तो मैंने सोचा किसी को सपोर्ट न ही करें.' एल्विश यादव ने कहा, 'वो (बिग बॉस) वाले निकाल देते हैं, जिसको भी में सपोर्ट करता हू्ं. तो मैंने सोचा कि मुझे किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. मैं जिसे भी सपोर्ट करता हूं, वह बाहर हो जाता है.'

मृदुल ने जताई थी नाराजगी
वहीं दूसरी ओर मृदुल पहले ही बाहर हो गए थे. इंडिया टुडे के साथ एक पुराने इंटरव्यू में मृदुल ने कहा, 'यह एक मजाक जैसा लगा. मैंने एक सच्चे खिलाड़ी के तौर पर 80 दिन का सफर पूरा किया. मैं मेकर्स को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने एक टास्क के दौरान मुझे वोट नहीं दिया, तो यह गलत लगा.'

कब होगा बिग बॉस 19 का फाइनल?
बिग बॉस 19 का फाइनल ग्रैंड फिनाले को 7 दिसंबर 2025 को सलमान खान होस्ट करेंगे. यह JioHotstar पर रात 9 बजे स्ट्रीम होगा और Colors TV पर रात 10:30 बजे एयर होगा.
 

---- समाप्त ----
