Film wrap: 25 साल से डिनर पर नहीं गए सलमान खान, उदास दिखीं 'महाकुंभ' की मोनालिसा

मनोरंजन की दुनिया में शुक्रवार का दिन खास रहा. सलमान खान ने अपनी पर्सनल लाइफ अपडेट्स में बताया कि 25 साल से वो डिनर करने बाहर नहीं गए हैं. इसके अलावा आयशा खान ने रिवील किया कि डायरेक्टर्स ने काम के बदले उनसे डिमांड्स की कि वो अपनी नाक और दांत ठीक करवाएं. 'महाकुंभ' की वायरल गर्ल मोनालिसा हाल ही में एक डायरेक्टर के साथ दिीं. स्क्रिप्ट सुनते हुए वो उदास चेहरे और आंखों में दर्द के साथ नजर आईं.

2 साल बाद ऋचा चड्ढा की वापसी, बोलीं- कोई बताता नहीं कितना मुश्किल है मां बनना

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा कभी भी अपने शब्दों को मिक्स नहीं करती हैं. उनके साथ जो हुआ होता है, बारीकी से वो बताती हैं. इस बार ऋचा ने इंडस्ट्री के लोगों पर निशाना साधा है.

'25 साल से बाहर डिनर पर नहीं गया', सलमान खान ने सुनाया बिजी लाइफस्टाइल का दर्द

सुपरस्टार सलमान खान ने साऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल पर बात की. उन्होंने बताया कि वो पिछले 25 सालों से बेहद बिजी हैं और कभी बाहर डिनर करने भी नहीं गए हैं.

धर्मेंद्र की पहली पत्नी को नहीं भूलीं ईशा देओल, ट्रिब्यूट वीडियो देखकर फैन्स हुए खुश

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया. जिसमें एक्टर के फिल्मी सीन्स और फैमिली मोमेंट्स को दिखाया गया.

उदास चेहरा-आंखों में दर्द, क्यों मायूस है 'महाकुंभ' की मोनालिसा? हीरोइन बन इतना बदलीं

महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा अब स्टार बन गई हैं. वो फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रही हैं.

कॉमेडी शो के सेट पर सेलेब्स को घंटों इंतजार कराते हैं कपिल? कीकू शारदा ने खोली पोल, बोले- लेट लतीफी...

कपिल शर्मा एक वक्त पर अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते थे. लेकिन अब वो पूरी तरह से प्रोफेशनल और समय के पाबंद बन गए हैं. कीकू शारदा ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कपिल अब ज्यादा गंभीर और अनुशासित हैं.

OTT Release: 'साली मोहब्बत' से लेकर 'सिंगल पापा' तक, ओटीटी पर आईं ये फिल्में-वेब सीरीज

8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच काफी सारी वेब सीरीज और फिल्में हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं. इसमें क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांटिक और क्रिसमस से जुड़ी फिल्में भी हैं, जिन्हें आप अपनों के साथ बैठकर देख सकते हैं.

'दांत और नाक ठीक कराओ', काम के बदले एक्ट्रेस से हुई डिमांड, गुस्से में हुई आगबबूला

आयशा खान को हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में देखा गया. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में दम रखा था तो किस-किस तरह के भद्दे कॉमेंट्स का उन्हें सामना करना पड़ा.

