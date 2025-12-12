scorecardresearch
 
धर्मेंद्र की पहली पत्नी को नहीं भूलीं ईशा देओल, ट्रिब्यूट वीडियो देखकर फैन्स हुए खुश

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया. जिसमें एक्टर के फिल्मी सीन्स और फैमिली मोमेंट्स को दिखाया गया. गुरुवार को दिल्ली में लेजेंडरी एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई थी. यहां ईशा, अहाना देओल मां हेमा मालिनी संग दिखीं.

ईशा देओल ने किया पिता धर्मेंद्र को याद (Credit: Instagram/imeshadeol)
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें फैंस के दिलों में जिंदा रहेगी. 24 नवंबर को जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश रो रहा था. धर्मेंद्र की याद में गुरुवार को हेमा मालिनी में दिल्ली में प्रेयर मीट का आयोजन किया था. इसमें रीजनीतिक जगत के दिग्गज लोगों ने शिरकत की थी. सबने धर्मेंद्र से जुड़ी यादों को साझा किया.

ईशा का पिता को इमोशनल ट्रिब्यूट
हेमा मालिनी के लिए ये पल मुश्किल था. प्रेयर मीट में वो अपनी बेटी ईशा और अहाना देओल संग दिखीं. तीनों की आंखें नम थीं. ईशा ने इस खास मौके पर पिता को श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने अपने पिता की यादों को संजोया हुआ है. इसमें हीमैन की पुरानी तस्वीरें, फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स की झलक दिखती है. एक फ्रेम में दिलीप कुमार एक्टर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र की यादों से सराबोर ये वीडियो देख हर किसी की आंखें नम हुईं. उनकी शख्सियत के हर पहलुओं को दिखाता ये वीडियो धर्मेंद्र के हर फैंस को इमोशनल करता है.

धर्मेंद्र की यादें...
हेमा मालिनी संग धर्मेंद्र के सीन्स भी दिखते हैं. शोले पर टंकी पर चढ़ने वाला सीन, फिल्म अपने में बेटे सनी और बॉबी को गले से लगाते धर्मेंद्र नजर आए हैं. ईशा ने पिता की पहली फैमिली को इस खास वीडियो में मिस नहीं किया है. भाई बॉबी और सनी देओल के पिता संग मूवी सीन के अलावा एक फैमिली फोटो की झलक दिखी है. इसमें धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और चारों बच्चों संग पोज दे रहे हैं. हेमा और दोनों बेटियों के साथ बिताए खूबसूरत पलों की झलक भी वीडियो में दिखती है. ईशा ने अपनी शादी में पिता संग क्लिक की गई इमोशनल तस्वीरों को भी वीडियो का हिस्सा बनाया है. एक तस्वीर में धर्मेंद्र संग सनी और बॉबी के बेटे नजर आते हैं. देओल फैमिली की तीनों जनरेशन की झलक वीडियो में देखकर फैंस खुश हैं. 

ईशा ने ये वीडियो पोस्ट कर कमेंट सेक्शन को ऑफ रखा है. धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके दोनों परिवारों ने अलग-अलग प्रेयर मीट रखी. दिल्ली वाली प्रार्थना सभा में सनी-बॉबी का परिवार नजर नहीं आया. वहीं कुछ दिन पहले जब सनी की फैमिली ने प्रेयर मीट रखी वहां हेमा मालिनी और उनकी बेटियां नहीं दिखी थीं. दोनों फैमिली के बीच अच्छा रिश्ता होने की बात हमेशा ही सामने रखी गई है. हेमा अपने पुराने इंटरव्यूज में सनी-बॉबी की तारीफ करती दिखी हैं. वो सनी की गदर 2 भी देखने गई थीं. वहीं ईशा-अहाना अपने दोनों भाई सनी-बॉबी को राखी बांधती हैं. धर्मेंद्र की दोनों फैमिली ने पैपराजी और सोशल प्लेटफॉर्म पर कभी अपने रिश्ते का बखान नहीं किया है. 

