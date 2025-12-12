scorecardresearch
 
'25 साल से बाहर डिनर पर नहीं गया', सलमान खान ने सुनाया बिजी लाइफस्टाइल का दर्द

सुपरस्टार सलमान खान ने साऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल पर बात की. उन्होंने बताया कि वो पिछले 25 सालों से बेहद बिजी हैं और कभी बाहर डिनर करने भी नहीं गए हैं.

X
फिल्म फेस्टिवल में बोले सलमान खान (Photo by Patrick Baz)
सलमान खान बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में शुमार हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस दीवाने रहते हैं. वो पिछले कई सालों से बॉक्स ऑफिस और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं. यही कारण है कि उन्हें सुपरस्टार का टैग मिला है. मगर अपने काम में बिजी रहने वाले सलमान, खुद को थोड़ा पर्सनल टाइम नहीं दे पाते हैं.

25 सालों की जर्नी पर क्या बोले सलमान खान?

सलमान हाल ही में जेद्दा, साऊदी अरब में आयोजित रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी फिल्मों और लाइफस्टाइल पर खुलकर बात की. एक्टर ने वहां ये भी बताया कि वो पिछले 25 सालों से काफी बिजी चल रहे हैं. वो अपने परिवार के साथ कहीं डिनर करने भी नहीं गए. 

सलमान ने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया है, जिनमें से काफी निकल लिए हैं और बस 4-5 ही हैं जो बहुत पहले से मेरे साथ हैं. पिछले 25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर पर नहीं गया हूं. शूटिंग से घर, घर से शूटिंग, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल और होटल से यहां. बस यही है मेरी जिंदगी.'

'और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. या तो ये चाहिए कि आप घूमो फिरो और ये सब ना हो, ये ऐसी चीज है जो मैं नहीं चाहता. आप लोग इतनी इज्जत देते हैं और प्यार देते हैं. उसी के लिए मेहनत करता हूं, बीच-बीच में थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो जाता हूं.. लेकिन उसके भी मजे लेता हूं ये सोचकर कि आगे क्या आने वाला है.'

सलमान के प्रोजेक्ट्स

सलमान खान लगातार फैंस से रूबरू होने टीवी और थिएटर्स पर आते रहते हैं. इस साल वो 'सिकंदर' के बाद, 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी रहे. इसके अलावा, वो हर हफ्ते 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में भी नजर आए. अब फाइनली, सलमान अपने दोनों प्रोजेक्ट्स को खत्म कर चुके हैं. अब वो अपने नए प्रोजेक्ट 'किक 2' की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने खुद 'बिग बॉस 19' के फिनाले में की. 

