कॉमेडी शो के सेट पर सेलेब्स को घंटों इंतजार कराते हैं कपिल? कीकू शारदा ने खोली पोल, बोले- लेट लतीफी...

कपिल शर्मा, पंजाब के छोटे से शहर से शोबिज में आया वो शख्स जो आज सुपरस्टारडम को जी रहा है. कभी कंट्रोवर्सी में रहे, तो कभी डाउनफॉल झेला, लेकिन जो एक चीज नहीं बदली, वो था कॉमेडियन के लिए लोगों का बेशुमार प्यार. आज वो देश का सबसे पसंदीदा शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' चलाते हैं. जहां अपनी टीम के साथ आकर वो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन बीते सालों में मिली सक्सेस और कंट्रोवर्सी के बीच कपिल बदले भी हैं.

कपिल के लिए क्या बोले कीकू?

हाल ही में कीकू शारदा, जो कि कॉमेडी शो में कपिल के साथ सालों से काम कर रहे हैं, ने रणवीर इलाहाबादिया संग पॉडकास्ट में कॉमडियन को लेकर मजेदार खुलासे किए. कीकू का कहना है कपिल अब पहले जैसे नहीं रहे हैं. उनमें बीते वक्त के साथ काफी बदलाव आया है. वो काम को लेकर ज्यादा सीरियस हुए हैं. वो डिसिप्लेन में रहते हैं. कीकू ने बताया कि वो टाइम के बहुत बड़े पाबंद हैं. उन्होंने कहा- अगर मुझे सेट पर 12 बजे पहुंचना है, ऐसे में 15 मिनट भी लेट होने पर मुझे स्ट्रेस होने लगता है. उन्होंने बताया कपिल शर्मा के सेट पर अब चीजें ज्यादा प्रोफेशनल हैं.

कीकू से पूछा गया था क्या कॉमेडी शो में गेस्ट लंबा इंतजार करवाते हैं? जवाब में कीकू ने कहा- ज्यादातर लोग समय पर आते हैं. कपिल भी टाइम पर पहुंचते हैं. लोग कहते हैं पहले कपिल सेट पर टाइम से नहीं पहुंचते थे. लेकिन अब वो समय के पाबंद हैं. इसलिए गेस्ट भी लेट लतीफी नहीं करते. कॉलटाइम पर पहुंचते हैं.

कपिल की कंट्रोवर्सी

मालूम हो, पास्ट में कपिल के सेट पर लेट पहुंचने को लेकर काफी खबरें आती थीं. कहा गया कि कपिल की इस लेट लतीफी की वजह से कई सेलेब्स नाराज भी हुए थे. लेकिन जैसा कीकू शारदा ने कहा अब कपिल का वो चैप्टर ओवर हो चुका है. वो डिसिप्लेन में रहते हैं. कीकू ने इंटरव्यू में कपिल की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की. उन्होंने बताया कैसे एक सिंपल सी लाइन कपिल के बोलने पर फनी लगने लगती हैं. कॉमेडियन के अंदाज की कीकू ने सराहना की है.

वर्कफ्रंट पर इस महीने कपिल के कॉमेडी शो का चौथा सीजन लौट रहा है. दूसरी तरफ, 12 दिसंबर को उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' भी रिलीज हुई है.



