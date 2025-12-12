scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कॉमेडी शो के सेट पर सेलेब्स को घंटों इंतजार कराते हैं कपिल? कीकू शारदा ने खोली पोल, बोले- लेट लतीफी...

कपिल शर्मा एक वक्त पर अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते थे. लेकिन अब वो पूरी तरह से प्रोफेशनल और समय के पाबंद बन गए हैं. कीकू शारदा ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कपिल अब ज्यादा गंभीर और अनुशासित हैं. उन्होंने कपिल के ह्यूमरस अंदाज की तारीफ की.

Advertisement
X
कपिल शर्मा सेट पर रहते हैं पंक्चुअल (Photo: Instagram/Kapil Sharma)
कपिल शर्मा सेट पर रहते हैं पंक्चुअल (Photo: Instagram/Kapil Sharma)

कपिल शर्मा, पंजाब के छोटे से शहर से शोबिज में आया वो शख्स जो आज सुपरस्टारडम को जी रहा है. कभी कंट्रोवर्सी में रहे, तो कभी डाउनफॉल झेला, लेकिन जो एक चीज नहीं बदली, वो था कॉमेडियन के लिए लोगों का बेशुमार प्यार. आज वो देश का सबसे पसंदीदा शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' चलाते हैं. जहां अपनी टीम के साथ आकर वो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन बीते सालों में मिली सक्सेस और कंट्रोवर्सी के बीच कपिल बदले भी हैं.

कपिल के लिए क्या बोले कीकू?

हाल ही में कीकू शारदा, जो कि कॉमेडी शो में कपिल के साथ सालों से काम कर रहे हैं, ने रणवीर इलाहाबादिया संग पॉडकास्ट में कॉमडियन को लेकर मजेदार खुलासे किए. कीकू का कहना है कपिल अब पहले जैसे नहीं रहे हैं. उनमें बीते वक्त के साथ काफी बदलाव आया है. वो काम को लेकर ज्यादा सीरियस हुए हैं. वो डिसिप्लेन में रहते हैं. कीकू ने बताया कि वो टाइम के बहुत बड़े पाबंद हैं. उन्होंने कहा- अगर मुझे सेट पर 12 बजे पहुंचना है, ऐसे में 15 मिनट भी लेट होने पर मुझे स्ट्रेस होने लगता है. उन्होंने बताया कपिल शर्मा के सेट पर अब चीजें ज्यादा प्रोफेशनल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review
Review: मजेदार कॉमेडी-बिना लॉजिक का तड़का, एंटरटेनिंग है कपिल की फिल्म  
Kapil Sharma says tv made him lazy and unfit
'धुरंधर' के तूफान में कपिल की 'किस किसको प्यार करूं' 2 को लगेगा झटका?  
Kapil Sharma with Daughter
6 साल की हुई बेटी, काम में बिजी Kapil Sharma? 
Kapil Sharma fan complaint
कपिल के डिजिटल शो से खफा फैन ने की शिकायत, मिला ये जवाब 
Kapil Sharma
Kapil Sharma ने चैनल संग खत्म किया झगड़ा! 

कीकू से पूछा गया था क्या कॉमेडी शो में गेस्ट लंबा इंतजार करवाते हैं? जवाब में कीकू ने कहा- ज्यादातर लोग समय पर आते हैं. कपिल भी टाइम पर पहुंचते हैं. लोग कहते हैं पहले कपिल सेट पर टाइम से नहीं पहुंचते थे. लेकिन अब वो समय के पाबंद हैं. इसलिए गेस्ट भी लेट लतीफी नहीं करते. कॉलटाइम पर पहुंचते हैं.

Advertisement

कपिल की कंट्रोवर्सी

मालूम हो, पास्ट में कपिल के सेट पर लेट पहुंचने को लेकर काफी खबरें आती थीं. कहा गया कि कपिल की इस लेट लतीफी की वजह से कई सेलेब्स नाराज भी हुए थे. लेकिन जैसा कीकू शारदा ने कहा अब कपिल का वो चैप्टर ओवर हो चुका है. वो डिसिप्लेन में रहते हैं. कीकू ने इंटरव्यू में कपिल की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की. उन्होंने बताया कैसे एक सिंपल सी लाइन कपिल के बोलने पर फनी लगने लगती हैं. कॉमेडियन के अंदाज की कीकू ने सराहना की है.

वर्कफ्रंट पर इस महीने कपिल के कॉमेडी शो का चौथा सीजन लौट रहा है. दूसरी तरफ, 12 दिसंबर को उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' भी रिलीज हुई है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement