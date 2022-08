चैट शो या सेक्स शो? सेलेब्स के बेडरूम सीक्रेट्स पूछने पर ट्रोल करण जौहर, कॉफी विद करण पर उठ रहे सवाल

करण जौहर का टॉक शो कॉफी विद करण सवालों के घेरे में है. करण जौहर शो में हर हफ्ते सेलेब्स से उनके बेडरूम सीक्रेट्स पर बात करते नजर आते हैं. सेलेब्स की सेक्स लाइफ पर सवाल करने पर करण को ट्रोल भी किया जा रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स उनसे ये पूछ रहे हैं कि कॉफी विद करण एक चैट शो है या फिर सेक्स शो?

बेडरूम सीक्रेट्स पर क्यों सवाल करते हैं करण?

करण जौहर के शो में अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं, चाहें मैरिड हो या फिर अनमैरिड, फिल्ममेकर हर किसी से उनकी सेक्स लाइफ के बारे में सवाल जरूर करते दिखे हैं. आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सारा अली खान, जाह्नवी कपूर, विजय देवरकोंडा, समांथा रूथ प्रभु और करीना समेत लगभग हर सेलेब्स से करण ने बेडरूम सीक्रेट्स पर बात की है.

तापसी ने करण पर साधा निशाना?

करण जौहर की इस बात को लेकर पहले तो यूजर्स ही उनसे सवाल कर रहे थे. लेकिन अब सेलेब्स ने भी करण के शो पर तंज कसना शुरू कर दिया है. हाल ही में तापसी पन्नू से जब मीडिया ने 'कॉफी विद करण 7' में ना जाने पर सवाल किया तो उन्होंने करण जौहर पर निशाना साधते हुए ऐसा जवाब दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. तापसी ने कहा- मेरी सेक्स लाइफ इतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे कॉफी विद करण में बुलाया जाए.

तापसी पन्नू ने बेबाकी के साथ जवाब देकर कई यूजर्स का दिल जीत लिया है. फैंस का मानना है कि तापसी ने बिल्कुल सही कहा है और उनकी भी यही राय है.

करण जौहर के शो में लगातार सेक्स पर बातें हो रही हैं. करण जौहर ने करीना से भी बच्चे होने के बाद उनकी सेक्स लाइफ के बारे में सवाल किया. करण ने करीना से पूछा- बेबीज होने के बाद क्या क्वालिटी सेक्स एक मिथक होता है या फैक्ट? करण जौहर के इस सवाल पर करीना उनकी लेग पुलिंग करते हुए मजाकिया अंदाज में कहती हैं- 'तुम नहीं पता होगा.

आमिर खान भी उस समय करीना के साथ करण के कॉफी काउच पर होते हैं. ये सवाल सुनकर आमिर से रहा नहीं जाता और वो बीच में बोल पड़ते हैं. आमिर कहते हैं- आप शो में लोगों की सेक्स लाइफ डिस्कस करते हैं. आपकी मां को आपके दूसरे लोगों की सेक्स लाइफ के बारे में बात करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी क्या?

आमिर का जवाब सुनकर करण जौहर की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन सच तो यही है. करण जौहर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वाले कई लोगों को जवाब भी दे चुके हैं. यहां देखिए करण ने ट्रोल्स को कैसे दिया मुहतोड़ जवाब.

Like my own love life! Maybe that’s why! Any suggestions Ma’m? #koffeequotetweet https://t.co/iFTlkkQ2Oa

What am immaculate breakdown! Well observed and articulated! Maybe you can be on our team? #koffeequotetweet https://t.co/sSLgRCORsM